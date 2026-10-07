गरबा आयोजनों को लेकर हिंदू संगठनों की आपत्ति: निजी रिसोर्ट में कार्यक्रमों पर जताया विरोध; एसपी को ज्ञापन

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बजरंग दल जिला संयोजक सचिन कश्यप की अगुवाई में हिंदू संगठनों ने एसपी अमित कुमार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें हिंदू संगठनों का कहना है कि नवरात्र के नाम पर कुछ आयोजक निजी रिसोर्ट में गरबा कार्यक्रम आयोजित कर आर्थिक लाभ कमाने और मनोरंजन तक सीमित कर रहे हैं। आरोप है कि कुछ आयोजनों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं की जातीं तथा गैर-सनातनी लोगों को प्रवेश दिया जाता है। संगठनों ने दावा किया कि ऐसे आयोजनों में कुछ लोग महिलाओं और युवतियों के फोटो एवं वीडियो बनाने तथा अनुचित व्यवहार के उद्देश्य से शामिल होते हैं, जिससे धार्मिक एवं सामाजिक भावनाएं आहत होती हैं।विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं दुर्गा वाहिनी से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष ऐसे आयोजनों पर निगरानी रखी जाएगी। संगठनों के अनुसार गरबा कार्यक्रमों में अश्लील अथवा आपत्तिजनक गीतों पर नृत्य तथा धार्मिक परंपराओं के विपरीत गतिविधियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आयोजकों को कार्यक्रमों में मर्यादा बनाए रखने और धार्मिक भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई है। संगठनों ने प्रशासन से मांग की है कि जिले में आयोजित होने वाले गरबा एवं डांडिया कार्यक्रमों में आयोजकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। साथ ही आयोजनों में अश्लीलता, आपत्तिजनक गतिविधियों तथा धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली गतिविधियों पर प्रभावी रोक सुनिश्चित की जाए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने स्पष्ट किया कि उनके कार्यकर्ता आयोजनों पर निगरानी रखेंगे और किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि की स्थिति में संबंधित स्तर पर शिकायत एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाएंगे।ये भी पढ़ें-विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मिनी सचिवालय के सामने नेशनल हाईवे-52 पर एकत्रित हुए। यहां से सभी पदाधिकारी मिनी सचिवालय तक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए पहुंचे और जमकर विरोध जताया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसपी अमित कुमार को अपना ज्ञापन सौंपा।बजरंग दल जिला संयोजक सचिन कश्यप ने मीडिया को बताया कि इस प्रकार की हमारी हिंदू संस्कृति नहीं है। माता के पंडाल लगाकर स्थापना करने का उनका कोई विरोध नहीं है, लेकिन गलत तरीके से निजी रिसोर्ट में होने वाले आयोजनों का लगातार विरोध किया जाता रहा है और किया जा रहा है। इन संचालकों का हिंदू संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, उन्होंने नवरात्र के दौरान पंडाल के आसपास मांस की दुकानों का संचालन नहीं करने की भी मांग की है।