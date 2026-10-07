फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jodhpur News ›   French Rafale Roars Across Jodhpur Skies German A400M Atlas Showcases Air Power at Tarang Shakti Exercise

जोधपुर के आसमान में गरजा फ्रांस का राफेल: जर्मन ए-400 एम एटलस ने भी दिखाई ताकत; तरंग शक्ति में दिखा युद्ध कौशल

Wed, 07 Oct 2026 03:50 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जोधपुर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Wed, 07 Oct 2026 03:50 PM IST
सार

तरंग शक्ति-2026 के दौरान जोधपुर एयरबेस पर फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों और जर्मनी के A400M एटलस परिवहन विमान की मौजूदगी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दिन और रात दोनों समय जारी हवाई गतिविधियों के बीच विभिन्न देशों के पायलट और ग्राउंड क्रू साझा अभ्यास के जरिए सामरिक समन्वय और युद्ध क्षमताओं को मजबूत कर रहे हैं।

विज्ञापन
French Rafale Roars Across Jodhpur Skies German A400M Atlas Showcases Air Power at Tarang Shakti Exercise
जोधपुर में चल रहा युद्धाभ्यास - फोटो : Social Media

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति-2026 में विश्व की प्रमुख वायुसेनाएं अपनी सामरिक ताकत और साझा युद्ध क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं। भूमध्य सागर में आयोजित वरुणा अभ्यास के सफल समापन के बाद फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना इस बहुराष्ट्रीय आयोजन में हिस्सा ले रही है।
विज्ञापन


फ्रांस के पेगासे-26 मिशन के अंतर्गत 30,000 किलोमीटर से अधिक की सैन्य तैनाती पूरी करते हुए संयुक्त अरब अमीरात स्थित फ्रांसीसी सैन्य एयरबेस से राफेल लड़ाकू विमानों की विशेष टुकड़ी जोधपुर पहुंची है। जोधपुर के आकाश में जब फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान तेज गति से उड़ान भरते हैं, तो यह नजारा अत्याधुनिक सैन्य तकनीक, गति और भारत-फ्रांस की अटूट रणनीतिक मित्रता की मिसाल पेश करता है।
विज्ञापन


फ्रांसीसी राफेल और नाइट ऑपरेशन्स का रोमांच
तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान जोधपुर एयरबेस पर दिन के साथ-साथ रात के समय भी हवाई गतिविधियां और अभ्यास निर्बाध रूप से जारी हैं। इस बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास के दौरान बेहद रोमांचक और मानवीय पहलू भी सामने आ रहे हैं। इस आयोजन में हिस्सा ले रही फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना ने सोशल मीडिया मंच पर राफेल लड़ाकू विमान और अपने ग्राउंड क्रू की एक आकर्षक तस्वीर साझा की है। रात में चलाए जाने वाले अभियानों के दौरान की इस तस्वीर के साथ फ्रांसीसी वायुसेना ने लिखा कि भारत की रात की शांति में जेट इंजनों के आफ्टरबर्नर की भीषण गर्जना और अभ्यास शुरू होने से ठीक पहले का यह समय अत्यंत विशिष्ट अनुभव देता है। इस विशेष क्षण में ग्राउंड क्रू और पायलट आपस में गहरा तालमेल बिठाते हैं, जो तरंग शक्ति अभ्यास को विशिष्ट भावुक और कलात्मक पहचान प्रदान करता है। जोधपुर में रात के अंधेरे में राफेल की गर्जना और ग्राउंड क्रू का समर्पण इस युद्धाभ्यास के मुख्य आकर्षणों में शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अंतरराष्ट्रीय भाईचारे और सामरिक समझ की मजबूती
भारतीय वायुसेना के आधिकारिक वक्तव्य में बताया गया है कि पहली टेक-ऑफ से लेकर सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाए गए प्रत्येक मिशन तक यह अभ्यास केवल सैन्य बल का प्रदर्शन मात्र नहीं है। यह आयोजन हवाई क्षमता, परस्पर समन्वय और अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को वास्तविक धरातल पर एक साझा मंच पर लेकर आया है। जोधपुर के आसमान में लगातार जारी उड़ानों, भाग लेने वाले देशों के जांबाज पायलटों के बीच पेशेवर संवाद और साझा अनुभवों के आदान-प्रदान से यह आयोजन प्रतिभागी राष्ट्रों के बीच रणनीतिक संबंधों को अत्यधिक सुदृढ़ कर रहा है। इसके साथ ही यह युद्धाभ्यास भविष्य की जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए परस्पर सामरिक समझ को एक नए शिखर पर पहुंचा रहा है। विभिन्न देशों के पायलट एक साथ उड़ान भरकर एक-दूसरे की कार्यशैली और युद्ध तकनीकों को समझ रहे हैं।


ये भी पढ़ें-  बीसलपुर के पानी पर टैंकर माफिया का कब्जा: जीपीएस ने खोली चोरी की पोल, रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा टैंकर भरते मिले

जर्मन ए-400M एटलस की विशेष क्षमताएं
इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में जर्मन वायुसेना की भागीदारी भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जर्मनी ने इस युद्धाभ्यास के लिए जोधपुर एयरबेस पर अपने अत्याधुनिक A400M एटलस परिवहन विमान को तैनात किया है। यह विशालकाय सैन्य परिवहन विमान भारी सैन्य साजो-सामान और सैनिकों की तेजी से आवाजाही के साथ-साथ जटिल लॉजिस्टिक्स तथा एयरलिफ्ट ऑपरेशन्स को अंजाम देने के लिए प्रसिद्ध है। चार टर्बोप्रॉप इंजनों से सुसज्जित A400M एटलस विमान लगभग 37 टन तक का पेलोड ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। इस विमान की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता यह है कि यह अपेक्षाकृत छोटे और कच्चे रनवे से भी सुगमता से अपने ऑपरेशन संचालित कर सकता है। यही क्षमता इसे अत्यंत विषम तथा कठिन सैन्य परिस्थितियों में बेहद उपयोगी बनाती है। इसके अतिरिक्त, इस विमान में हवा में ही दूसरे लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने की महत्वपूर्ण क्षमता भी मौजूद है, जिससे लंबी दूरी के रणनीतिक हवाई अभियानों में इसकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed