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नदी तक पहुंचने वाले अवैध रास्ते बंद, जांच चौकी स्थापित

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वैध बजरी आपूर्ति के लिए छह नए खनन भूखंड

चार गांवों में 31 गिरफ्तारियां, 25 वाहन जब्त

अकोली में सबसे ज्यादा आठ मामले दर्ज

याचिकाकर्ता गंगासिंह ने अकोली, नून, डूडसी और साथू गांवों के आसपास सुकड़ी नदी क्षेत्र में हो रहे अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।हाईकोर्ट के 18 अगस्त के दिशा-निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। सरकार ने बताया कि खनन, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें क्षेत्र में नियमित और औचक जांच कर रही हैं। नदी तल तक पहुंचने वाले अवैध रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।अवैध वाहनों की आवाजाही रोकने और निगरानी मजबूत करने के लिए 2 सितंबर के पत्र के आधार पर बॉर्डर होमगार्ड जांच चौकी भी स्थापित की गई है।सरकार ने अदालत को बताया कि क्षेत्र में बजरी की वैध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छह नए खनन भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। ये सभी भूखंड फिलहाल पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के चरण में हैं। स्वीकृति मिलते ही पारदर्शी तरीके से बजरी की आपूर्ति शुरू करने की योजना है, ताकि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके।सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 से 2026 के बीच चारों गांवों में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 24 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में 25 वाहन और मशीनरी जब्त की गई, जबकि 145 टन अवैध बजरी भी पकड़ी गई। अवैध खनन में लिप्त लोगों से 39.63 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अकोली गांव में अवैध खनन के सबसे ज्यादा आठ मामले दर्ज किए गए। यहां 10 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ नौ वाहन और 65 टन बजरी जब्त की गई।डूडसी में सात मामले दर्ज हुए। यहां नौ गिरफ्तारियां की गईं और सात वाहन तथा 35 टन बजरी जब्त की गई। साथू गांव में पांच मामलों में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां पांच वाहन और 25 टन बजरी पकड़ी गई। वहीं, नून गांव में चार मामले दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहां चार वाहन और 20 टन बजरी जब्त की गई।सरकार की ओर से पेश कार्रवाई की रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।