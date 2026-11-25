जालोर। जालोर जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी आसुराम देवासी 19 वोटों के अंतर से जिला प्रमुख निर्वाचित हुए। इस जीत के साथ ही जिले में 12 साल बाद कांग्रेस का जिला प्रमुख बना है।

मंगलवार को जिला प्रमुख चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू हुई। कांग्रेस और भाजपा के जिला परिषद सदस्य बसों में सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे थे। दोनों दलों के सदस्यों ने जिला प्रमुख पद के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के दौरान कांग्रेस सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला। जालोर जिला परिषद की कुल 43 सीटें हैं। इनमें कांग्रेस के 31 और भाजपा के 12 सदस्य निर्वाचित हुए थे। दोपहर 3 से 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना करवाई गई। मतगणना में आसुराम देवासी को 31 वोट मिले, जबकि हरदानाराम विश्नोई को 12 वोट प्राप्त हुए।

कांग्रेस की शानदार वापसी

आसुराम देवासी की जीत के साथ जालोर जिले में कांग्रेस ने 12 साल बाद वापसी की है। उन्होंने भाजपा के हरदानाराम विश्नोई को हराकर यह पद हासिल किया। आसुराम देवासी जिले के 14वें जिला प्रमुख बने हैं। जीत के बाद नवनिर्वाचित जिला प्रमुख ने सभी का आभार जताया।

जीत का जश्न

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जिला प्रमुख पद पर आसुराम देवासी की जीत के बाद जालोर जिला कलेक्ट्रेट के सामने जश्न मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस तरह उन्होंने अपनी जीत की खुशी जाहिर की।