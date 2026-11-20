जालोर जिले में पंचायती राज चुनाव के तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों की मतगणना जिला मुख्यालय स्थित वीर वीरमदेव राजकीय महाविद्यालय में हुई। चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले की 14 में से 13 पंचायत समितियों में बहुमत हासिल किया। वहीं, सांचौर पंचायत समिति में भाजपा को बहुमत मिला। जिला परिषद की कुल 43 सीटों में से कांग्रेस ने 31 और भाजपा ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की।

परिणाम घोषित होने के बाद अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। मतगणना के दौरान कॉलेज परिसर में समर्थकों की आवाजाही बनी रही। जीत की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों को बधाई दी।

13 पंचायत समितियों में कांग्रेस को बहुमत

जिले की पंचायत समितियों के घोषित परिणामों में कांग्रेस ने अधिकांश क्षेत्रों में बढ़त बनाई। भीनमाल पंचायत समिति की 23 सीटों में कांग्रेस ने 13 और भाजपा ने 10 सीटें जीतीं। सरवाना की 17 सीटों में कांग्रेस को 10, भाजपा को 5 और आरएलपी को 2 सीटें मिलीं। वहीं, सांचौर की 17 सीटों में भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया।

रानीवाड़ा की 29 सीटों में कांग्रेस ने 19 और भाजपा ने 10 सीटें जीतीं। आहोर में कांग्रेस को 12 और भाजपा को 5, जबकि जालोर में कांग्रेस को 13 और भाजपा को 10 सीटें मिलीं। जसवंतपुरा में कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की।

चितलवाना में कांग्रेस ने 13 और भाजपा ने 2 सीटें हासिल कीं। बागोड़ा में कांग्रेस को 11 और भाजपा को 8 सीटें मिलीं। उम्मेदाबाद में कांग्रेस ने 8 और भाजपा ने 7, जबकि सरनाऊ में कांग्रेस ने 10 और भाजपा ने 5 सीटें जीतीं।



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भाद्राजून में कांग्रेस को 10, भाजपा को 4 और आरएलपी को 1 सीट मिली। भादरुणा में कांग्रेस ने 8, भाजपा ने 6 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 1 सीट जीती। सायला पंचायत समिति की 23 सीटों में कांग्रेस को 12, भाजपा को 8, आरएलपी को 2 और निर्दलीय प्रत्याशी को 1 सीट मिली।

जिला परिषद में कांग्रेस को 31 सीटें

जिला परिषद के 43 वार्डों के परिणामों में कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के खाते में 12 सीटें आईं। घोषित परिणामों में कांग्रेस की केलम देवी, मीरमोहम्मद, मालाराम, नरसीराम, स्वाति, ममता, दिलीप गर्ग, छगन, रेवी, मूलसिंह, आसुराम, कर्मीराम, सूरज कंवर, प्रियंका कंवर, भैराराम, संतोष कंवर, गीता, गीता मेघवाल, दीपाराम मेघवाल, करनाराम, निम्बाराम और लीलाराम देवासी सहित अन्य प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं, भाजपा के पुखराज, हरदानराम, जस्सी, वर्षा, चंपा और लक्ष्मी सहित कुल 12 प्रत्याशी विजयी रहे।

मतगणना स्थल पर समर्थकों में उत्साह

जिला मुख्यालय स्थित वीर वीरमदेव राजकीय महाविद्यालय में मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों की आवाजाही बनी रही। अलग-अलग वार्डों के परिणाम घोषित होने के साथ ही समर्थकों में उत्साह बढ़ता गया। जीत की खबर मिलते ही समर्थकों ने अपने प्रत्याशियों को बधाई दी। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने जिले की ग्रामीण राजनीति में कांग्रेस की मजबूत स्थिति को दर्शाया। वहीं, सांचौर में भाजपा ने बहुमत हासिल कर अपनी राजनीतिक पकड़ भी कायम रखी।