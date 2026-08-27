नेपाल त्रासदी: राजस्थान सरकार ने 31 अगस्त तक रोकी पशुपतिनाथ यात्रा, नई तिथि की घोषणा का करना होगा इंतजार

नेपाल में भीषण बाढ़ और खराब मौसम को देखते हुए राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत काठमांडू स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा 31 अगस्त तक स्थगित कर दी है। देवस्थान विभाग ने बुजुर्ग श्रद्धालुओं की हवाई यात्रा 27 से 31 अगस्त तक पांच दिनों के लिए रोकने का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है।

देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के कारण बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

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मंत्री ने बताया कि नेपाल में मौसम और सुरक्षा व्यवस्था सामान्य होने के बाद तीर्थ यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। विभाग स्थिति की समीक्षा के बाद यात्रा की नई तिथियों की घोषणा करेगा और पंजीकृत श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी दी जाएगी।



देवस्थान विभाग काठमांडू और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों में मौसम, जमीनी हालात और सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रख रहा है। नेपाल सरकार और संबंधित निकायों से संपर्क कर स्थिति का निरंतर आकलन किया जा रहा है। हालात सामान्य होने के बाद यात्रा पर लगी रोक हटाई जाएगी और पंजीकृत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को नई तारीख के अनुसार काठमांडू के लिए रवाना किया जाएगा।