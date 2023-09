Jal Jeevan Mission Scam: राजस्थान में 20 ठिकानों पर ED का छापा,  2.5 करोड़ कैश, एक किलो सोना और दस्तावेज जब्त

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी एक्टिव मोड पर आ गई है। जल जीवन मिशन घोटाल में ईडी की टीमों ने राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की। राजस्थान में ईडी की टीमों ने 20 जगहों पर छापे मारे। ये छापे जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकेदारों, अफसरों, पूर्व अधिकारियों और दलालों के यहां मारे गए। इस दौरान ईडी की टीम ने 2.5 करोड़ कैश, 1 किलो सोने के साथ कई डॉक्यूमेंट भी जब्त किए हैं।

Rajasthan | 1 kg of gold bar worth Rs 1.5 cr recovered from the premises of Amitabh Kaushik, Retired RAS, approx. Rs 80 lakh cash recovered from the premises of Suresh Sharma, Tehsildar JDA, and huge incriminating property documents from the premises of Kalyan Singh Kalviya, a… pic.twitter.com/ugjJS5qHx0