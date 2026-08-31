Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: भाजपा की गोपनीय रणनीति, फोन पर टिकट का मैसेज; आज नामांकन का आखिरी दिन

11:20 AM, 31-Aug-2026

Rajasthan Local Body Election Live Updates in Hindi: अंतिम दिन बीजेपी-कांग्रेस समेत अन्य दलों के प्रत्याशी भरेंगे पर्चा

प्रदेश में निकाय चुनाव के नामांकन का सोमवार को अंतिम दिन है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। अधिकांश जगहों पर प्रत्याशियों को टिकट तय होने की सूचना पहुंच चुकी है। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से सिंबल वितरण के साथ एकसाथ नामांकन दाखिल करने की स्थिति भी बन सकती है।

खास बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की है। पार्टी स्तर पर चयनित प्रत्याशियों के नाम संबंधित प्रभारियों के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। दोनों दलों के अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर में सिंबल जमा कराएंगे।