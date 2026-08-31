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Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: भाजपा की गोपनीय रणनीति, फोन पर टिकट का मैसेज; आज नामांकन का आखिरी दिन

Mon, 31 Aug 2026 11:14 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 31 Aug 2026 11:14 AM IST
खास बातें

राजस्थान के 309 नगरीय निकायों में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। BJP और कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की है। BJP ने संभावित भीतरघात से बचने के लिए चयनित उम्मीदवारों को सीधे फोन पर टिकट की जानकारी दी है।

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Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live Last Day of Nomination Filing BJP Congress Candidates in Focus
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

11:20 AM, 31-Aug-2026

Rajasthan Local Body Election Live Updates in Hindi: अंतिम दिन बीजेपी-कांग्रेस समेत अन्य दलों के प्रत्याशी भरेंगे पर्चा

 

प्रदेश में निकाय चुनाव के नामांकन का सोमवार को अंतिम दिन है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। अधिकांश जगहों पर प्रत्याशियों को टिकट तय होने की सूचना पहुंच चुकी है। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से सिंबल वितरण के साथ एकसाथ नामांकन दाखिल करने की स्थिति भी बन सकती है।

खास बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अब तक अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की है। पार्टी स्तर पर चयनित प्रत्याशियों के नाम संबंधित प्रभारियों के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। दोनों दलों के अधिकृत प्रतिनिधि संबंधित रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर में सिंबल जमा कराएंगे।

11:07 AM, 31-Aug-2026

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: भाजपा की गोपनीय रणनीति, फोन पर टिकट का मैसेज; आज नामांकन का आखिरी दिन

प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। चुनावी दंगल में बढ़त बनाने के साथ संभावित भीतरघात को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस बार प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची सार्वजनिक मंचों पर जारी करने के बजाय चयनित उम्मीदवारों को सीधे फोन कर टिकट मिलने की जानकारी देने की रणनीति अपनाई है। प्रदेश के सभी 309 नगर निकायों के लिए प्रभारियों को सिंबल और गोपनीय नाम सौंप दिए गए हैं। इसके बाद प्रभारी सीधे संबंधित प्रत्याशियों से संपर्क कर उन्हें पार्टी के फैसले की जानकारी दे रहे हैं।
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