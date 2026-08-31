जयपुर में खौफनाक वारदात: रात को घर से निकला, सुबह सरकारी नर्सरी में मिला खून से लथपथ शव; राजधानी में सनसनी

मालवीय नगर स्थित सरकारी नर्सरी में सोमवार सुबह 46 वर्षीय व्यक्ति का शव लहूलुहान हालत में मिला। मृतक की पहचान मॉडल टाउन-ए, मालवीय नगर निवासी सुरेंद्र कुमार मीणा के रूप में हुई है। उनके पिता का नाम मुंशी राम मीणा है। मृतक के दोनों हाथों की नसें कटी हुई थीं और गले पर भी धारदार हथियार से गहरा कट का निशान था। शव के पास घरेलू उपयोग में आने वाला एक चाकू पड़ा मिला। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है।

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मालवीय नगर थाना प्रभारी गौरव प्रधान ने बताया कि सुरेंद्र रविवार शाम करीब 6:45 बजे परिजनों को बिना कुछ बताए घर से निकल गए थे। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों के अनुसार, सुरेंद्र पिछले छह महीने से मानसिक बीमारी का इलाज करा रहे थे। सोमवार सुबह करीब 7 बजे लोगों ने सरकारी नर्सरी के अंदर उनका शव लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है।पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि रविवार देर शाम नर्सरी बंद होने के बाद सुरेंद्र दीवार कूदकर परिसर में घुसे थे। आशंका है कि वह घर से ही चाकू लेकर आए थे। प्रारंभिक जांच के अनुसार, नर्सरी में सन्नाटा होने पर उन्होंने धारदार हथियार से अपने गले और दोनों हाथों की नसों पर वार किया। पुलिस को घटनास्थल पर किसी तरह के संघर्ष या झगड़े के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि, पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल से जरूरी नमूने और अन्य साक्ष्य एकत्र किए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामला पहली नजर में आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा। पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है।