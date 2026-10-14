राजस्थान: जैसलमेर में पुलिस रिमांड पर लिए गए 68 वर्षीय आरोपी की मौत, पूछताछ के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

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शहर कोतवाल प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि कोतवाली थाने में आरोपी नरेश कुमार के खिलाफ 7 जुलाई 2026 को एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में परिवादी ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने धोखाधड़ी का सहारा लेकर पोंग बांध विस्थापित को आवंटित की गई कीमती जमीन को फर्जी दस्तावेज के जरिये हड़पने का प्रयास किया। इस गंभीर मामले की जांच करते हुए पुलिस टीम ने 12 अक्तूबर को आरोपी नरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 13 अक्तूबर को पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी का पुलिस रिमांड मंजूर कर लिया था।पुलिस के अनुसार, 13 अक्तूबर की रात करीब 8:15 बजे पुलिस रिमांड के दौरान जब पुलिसकर्मी आरोपी से पूछताछ कर रहे थे, तभी नरेश कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आरोपी ने सीने और पेट में तेज दर्द होने की शिकायत की। आरोपी की स्थिति गंभीर होती देखकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी उसे तुरंत जैसलमेर के राजकीय जवाहिर अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे 108 एंबुलेंस से तत्काल जोधपुर के लिए रेफर कर दिया।जोधपुर भेजे जाने के बाद आरोपी नरेश कुमार का जोधपुर स्थित मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इलाज के बावजूद 14 अक्तूबर की सुबह करीब 5:45 बजे उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद जैसलमेर कोतवाली पुलिस मामले से जुड़ी आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की मौत के वास्तविक कारणों और मामले से जुड़ी अन्य परिस्थितियों के संबंध में आधिकारिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।