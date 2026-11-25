राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन (जेजेएम) टेंडर घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर कर दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने यह फैसला सुनाया। सुबोध अग्रवाल करीब सात महीने से न्यायिक हिरासत में थे। उन पर जल जीवन मिशन के तहत करीब 979.45 करोड़ रुपये के टेंडर में कथित अनियमितताओं से जुड़े आरोप हैं।

मुकुल रोहतगी ने की सुबोध अग्रवाल की पैरवी

सुबोध अग्रवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा। वहीं, राजस्थान सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय और अतिरिक्त महाधिवक्ता संस्कृति पाठक अदालत में पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने उनकी अपील मंजूर करते हुए जमानत दे दी है।

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9 अप्रैल को एसीबी ने किया था गिरफ्तार

सुबोध अग्रवाल जलदाय विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) और विभाग की वित्त समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत हुए करीब 979.45 करोड़ रुपये के टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उन्हें 9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 15 अप्रैल से वह न्यायिक हिरासत में थे।

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राजस्थान हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी जमानत याचिका

सुबोध अग्रवाल ने जमानत के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन 13 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है।