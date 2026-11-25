जयपुर जिला परिषद में जिला प्रमुख पद के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने यशवीर सूरा को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद जिला परिषद के कांग्रेस सदस्यों ने उनके प्रति विश्वास जताते हुए समर्थन और आभार व्यक्त किया। पार्टी के इस फैसले के साथ ही जिला प्रमुख पद के चुनाव में यशवीर सूरा की दावेदारी औपचारिक हो गई है।

जयपुर जिला परिषद में आज 25 नवंबर को जिला प्रमुख पद के लिए चुनाव हो रहा है। जिला परिषद के कुल 57 वार्ड हैं। चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 42 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि भाजपा को 12 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) को दो सीटें मिली हैं। दो वार्डों के परिणामों की स्थिति को अंतिम आधिकारिक आंकड़ों से मिलाना बाकी है। बहुमत के लिए 29 सदस्यों का समर्थन जरूरी है।

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आज सुबह से नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर में मतदान कराया जाएगा। मतदान का समय दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। इसके बाद मतगणना कर जिला प्रमुख के नाम की घोषणा की जाएगी।

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यशवीर सूरा जिला परिषद के वार्ड संख्या 28 से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 3,211 वोटों से हराया था। अब जिला प्रमुख पद के लिए पार्टी ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी बनाया है।

जिला परिषद में उप जिला प्रमुख का चुनाव 26 नवंबर को होगा। ऐसे में आज जिला प्रमुख और कल उप जिला प्रमुख के चुनाव के साथ जयपुर जिला परिषद में नई कार्यकारिणी का गठन पूरा होगा।