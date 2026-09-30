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श्रुति भारद्वाज फिर बनीं आरसीडीएफ की एमडी: रिटायरमेंट के एक महीने बाद पुनर्नियुक्ति, छह महीने का होगा कार्यकाल

Wed, 30 Sep 2026 02:39 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Wed, 30 Sep 2026 02:39 PM IST
सार

राजस्थान सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रुति भारद्वाज को राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) के प्रबंध निदेशक पद पर फिर नियुक्त किया है। भारद्वाज 31 अगस्त को इस पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। नई नियुक्ति छह महीने या सक्षम अधिकारी की नियमित नियुक्ति होने तक प्रभावी रहेगी।

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Shruti Bhardwaj Reappointed as RCDF MD Back in Office a Month After Retirement With Six-Month Tenure
आईएएस श्रुति भारद्वाज - फोटो : Social Media

विस्तार
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राजस्थान सरकार के पशु, गौपालन एवं डेयरी विभाग ने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) के प्रबंध निदेशक पद पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्रुति भारद्वाज को पुनः नियुक्त किया है। विभाग ने इस संबंध में आदेश मंगलवार देर रात 12:09 बजे जारी किया। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारद्वाज 31 अगस्त 2026 को इसी पद से सेवानिवृत्त हुई थीं और इसके बाद RCDF के एमडी पद पर पुनर्नियुक्ति को लेकर चर्चा चल रही थी।
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नियुक्ति की शर्तें
आदेश के अनुसार, श्रुति भारद्वाज की यह नियुक्ति छह महीने या सक्षम अधिकारी की नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। श्रुति भारद्वाज 31 अगस्त को इसी पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद लगभग एक महीने तक यह महत्वपूर्ण पद खाली रहा। इस अवधि के दौरान विभाग ने न तो किसी अन्य अधिकारी की नियमित नियुक्ति की थी और न ही किसी को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा था।श्रुति भारद्वाज इससे पूर्व भी लगभग दो वर्ष तक RCDF के प्रबंध निदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने सितंबर 2024 में RCDF के एमडी का पद संभाला था।
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प्रशासनिक विरोध और चुनावी माहौल
इस निर्णय के बाद राज्य के ब्यूरोक्रेसी गलियारों में खींचतान और चर्चा शुरू हो गई है। राज्य में अब तक केवल सांविधानिक पदों पर ही सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों को नियुक्त करने की परंपरा रही है। जिन अहम पदों पर स्थायी प्रशासनिक अधिकारी तैनात होते हैं, वहां सेवानिवृत्त अधिकारी को पुनः नियुक्त करने से एक नई परिपाटी की शुरुआत मानी जा रही है।
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सूत्रों के अनुसार, इस नियुक्ति के लिए दिल्ली स्तर पर प्रभावी लॉबिंग की गई थी, जबकि राज्य के मौजूदा प्रशासनिक वर्ग का एक वर्ग इसके विरोध में था। इससे पहले विभिन्न डेयरी संगठनों की ओर से भी श्रुति भारद्वाज की पुनर्नियुक्ति को लेकर आपत्तियां सामने आई थीं। विरोध और नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता के कारण यह आदेश अटका हुआ था, जिसे आखिरकार पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले जारी किया गया।
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