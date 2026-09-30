उद्योग लगाने का मौका: रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 14वां चरण शुरू, 12 अक्तूबर तक होंगे आवेदन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रीको ने बिना किसी लंबी प्रक्रिया के निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रत्यक्ष आवंटन योजना को तैयार किया है। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ ले सकेंगे। जिन निवेशकों ने अभी तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित नहीं किया है, वे भी धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि तक एमओयू करके योजना के लिए पात्र बन सकते हैं। आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी रखा गया है। किसी भूखंड के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में रीको उस भूखंड को सीधे आवंटित कर देगा। वहीं, जब एक ही भूखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, तब संस्था ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन सुनिश्चित करेगी।प्रत्यक्ष आवंटन योजना के चौदहवें चरण में रीको ने 4,116 भूखंडों को अनारक्षित श्रेणी में रखा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 27 लॉजिस्टिक भूखंड भी निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। संस्था ने विभिन्न वर्गों के प्रोत्साहन के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान भी किया है। इस चरण में रीको ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 168 भूखंड और महिला उद्यमियों के लिए 167 भूखंड तय किए हैं। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए 95, बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए 124 तथा सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के मृतकों के आश्रितों के लिए 59 भूखंड आरक्षित किए गए हैं।ये भी पढ़ें-योजना का चौदहवां चरण 28 सितंबर से शुरू हो चुका है। इससे पूर्व रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना के 13 चरण पूरे कर चुका है। इन पिछले चरणों के दौरान संस्था ने कुल 2,335 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया है।रीको के अनुसार, इन आवंटित भूखंडों के माध्यम से प्रदेश में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 46 हजार से ज्यादा लोगों के लिए नए रोजगार सृजन का रास्ता तैयार हुआ है। इसके अलावा संस्था 444 भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है, जिनसे राज्य में 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त निवेश की संभावना है। रीको राज्य में औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसरों को गति देने का प्रयास कर रहा है।