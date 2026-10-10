राजस्थान: गीता के श्लोक से राहुल गांधी पर गजेन्द्र सिंह शेखावत का निशाना, बोले- जनादेश का सम्मान करे विपक्ष

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शेखावत ने कहा कि जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षसों ने विघ्न डालना शुरू किया, तब भगवान श्रीराम ने आगे बढ़कर धर्म की रक्षा की। यह प्रसंग बताता है कि जब कोई शक्ति व्यवस्था और लोककल्याण के मार्ग में बाधा बनती है, तो उसका दृढ़ता से सामना करना आवश्यक होता है। धर्म की रक्षा का अर्थ अन्याय और अव्यवस्था के सामने समर्पण करना नहीं, बल्कि मर्यादा और कर्तव्य के साथ उनका प्रतिकार करना है।केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है। राजनीतिक विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन विरोध के नाम पर व्यवस्था को बाधित करना और जनता के निर्णय की अवहेलना करना लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं हो सकता।उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका केवल सरकार का विरोध करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को जनता के सामने वैकल्पिक नीतियां, कार्यक्रम और समाधान भी प्रस्तुत करने चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर जनता का निर्णय होता है और हर राजनीतिक दल को उसका सम्मान करना चाहिए।शेखावत ने कहा कि देश की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता चाहती है। ऐसे में राजनीति का केंद्र राष्ट्रहित और जनकल्याण होना चाहिए, न कि प्रत्येक विषय पर टकराव की स्थिति पैदा करना। उन्होंने विपक्ष की कथित नकारात्मक राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध करने से न देश का भला होता है और न ही जनता की समस्याओं का समाधान निकलता है।उन्होंने कहा कि देश को ऐसी राजनीतिक संस्कृति की जरूरत है, जहां विचारों का संघर्ष हो, लेकिन राष्ट्रीय हितों से समझौता न हो। मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश के प्रति सम्मान भी बना रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति का संदेश धर्म की स्थापना, अन्याय के प्रतिकार और लोककल्याण के लिए कर्तव्यपालन का है। इसी भावना के अनुरूप प्रत्येक राजनीतिक दल को लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।