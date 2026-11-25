राजस्थान में जिला प्रमुख चुनाव के लिए बुधवार को सभी 37 जिला परिषदों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। नामांकन के साथ ही कई जिलों में मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस ने जैसलमेर से अपना खाता खोलते हुए 21 साल की संतोष कुमारी को निर्विरोध जिला प्रमुख बनवा लिया है। वह राजस्थान की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बताई जा रही हैं। सवाई माधोपुर और दौसा में भी कांग्रेस प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है।

दूसरी ओर, कुछ जिलों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है तो कहीं निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बीकानेर में कांग्रेस के लिए असहज स्थिति बन गई है। पार्टी ने विधायक सुशीला डूडी की बहू निकिता डूडी को प्रत्याशी बनाया, लेकिन पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल की बेटी सरिता ने निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया।

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जैसलमेर में 21 साल की संतोष निर्विरोध जिला प्रमुख

जैसलमेर में कांग्रेस प्रत्याशी संतोष कुमारी के सामने किसी अन्य दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में उनका निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया। संतोष वार्ड 21 से कांग्रेस के टिकट पर जीती थीं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 6,137 वोटों से हराया था। उनकी उम्र 21 साल 36 दिन बताई गई है। वह 12वीं पास हैं। सामान्य सीट पर कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति वर्ग की प्रत्याशी को मैदान में उतारा था।

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सवाई माधोपुर में कांग्रेस की आशा बैरवा का जिला प्रमुख बनना भी तय है। वह पूर्व मंत्री अशोक बैरवा की पत्नी हैं। वार्ड 15 से निर्वाचित आशा के सामने किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। दौसा में कांग्रेस विधायक डीडी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा भी जिला प्रमुख पद के लिए अकेली उम्मीदवार हैं। दोनों का निर्विरोध निर्वाचन होने की स्थिति बन गई है।



बीकानेर में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई

बीकानेर में जिला प्रमुख चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। पार्टी ने विधायक सुशीला डूडी की बहू निकिता डूडी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल की बेटी सरिता ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। सरिता ने पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि कांग्रेस में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है।

जयपुर में सूरा और गुर्जर के बीच मुकाबला

जयपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने यशवीर सूरा को अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की ओर से वार्ड 22 से निर्वाचित राजेश कुमार गुर्जर ने नामांकन दाखिल किया है। जिला परिषद की 57 सीटों में कांग्रेस के 42, भाजपा के 13 और आरएलपी के दो सदस्य हैं। बहुमत के लिए 29 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इस लिहाज से कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है।

बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल भी मैदान में

बाड़मेर जिला प्रमुख चुनाव में आरएलपी ने वार्ड 25 से निर्वाचित हनुमान बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है। यहां कांग्रेस से गफूर अहमद और भाजपा से खंगार सिंह ने भी नामांकन किया है। नागौर में भी आरएलपी ने पांचाराम को मैदान में उतारा है। डीडवाना-कुचामन में आरएलपी के शिवपाल ने नामांकन किया है।

चूरू में राठौड़ परिवार की बहू भाजपा प्रत्याशी

चूरू में भाजपा ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बहू कनिका सिंह को जिला प्रमुख पद का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की ओर से प्रकाश बुडानिया ने नामांकन दाखिल किया है। दोनों दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया है।

झुंझुनूं में कांग्रेस ने 22 साल की कोमल पर लगाया दांव

झुंझुनूं में कांग्रेस ने 22 वर्षीय कोमल भंवरिया को प्रत्याशी बनाया है। यहां जिला परिषद की 41 सीटों में कांग्रेस के 29, भाजपा के 11 और एक निर्दलीय सदस्य हैं। इस तरह कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा है। फलोदी में कांग्रेस ने 32 वर्षीय यशवंत कंवर को जिला प्रमुख प्रत्याशी बनाया है। यहां पार्टी के 23 में से 21 सदस्य जीतकर आए हैं।

सलूम्बर में किसी दल के पास बहुमत नहीं

सलूम्बर में जिला प्रमुख का चुनाव सबसे दिलचस्प मुकाबलों में शामिल हो गया है। यहां भाजपा की लीला मीणा, कांग्रेस की पुष्पा कुमारी मीणा, भारत आदिवासी पार्टी की अनुराधा मीणा और निर्दलीय सोनल मीणा ने नामांकन किया है। जिला परिषद की 21 सीटों में भाजपा के नौ, कांग्रेस के आठ और बीएपी के चार सदस्य हैं। बहुमत के लिए 11 सदस्यों की जरूरत है। किसी भी दल के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है।

खैरथल-तिजारा में कांग्रेस ने अमिता चौधरी और भाजपा ने इंद्रजीत सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। यहां 25 सदस्यीय जिला परिषद में भाजपा और कांग्रेस के 10-10 सदस्य हैं। बसपा के दो और तीन निर्दलीय सदस्य हैं। बहुमत के लिए 13 सदस्यों की जरूरत है। ऐसे में निर्दलीय और बसपा सदस्यों की भूमिका अहम हो सकती है।

कोटपूतली-बहरोड़ में कांग्रेस के रामनिवास यादव, भाजपा के बलवान सिंह और कांग्रेस समर्थित पवन कुमार गुर्जर ने नामांकन दाखिल किया है। यहां कांग्रेस के 20, भाजपा के छह और एक निर्दलीय सदस्य हैं।