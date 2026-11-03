राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम: किस शहर का तापमान माउंट आबू से भी कम ? जानें अगले सात दिन का हाल

राजस्थान में नवंबर की शुरुआत के साथ मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है, लेकिन दिन में धूप के बीच गर्मी का असर भी बना हुआ है। अक्टूबर के आखिरी दिनों में बारिश और आंधी के बाद अब प्रदेश में मौसम साफ हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, मंगलवार, 3 नवंबर को राजस्थान के किसी भी जिले में बारिश, आंधी या मेघगर्जन का अलर्ट नहीं है। अगले एक सप्ताह तक भी मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में फिलहाल लोगों को बारिश के बजाय दिन की धूप और सुबह-शाम की हल्की ठंडक का सामना करना पड़ेगा।

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सीकर के फतेहपुर में प्रदेश की सबसे ठंडी रात रही, जहां न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। नागौर में पारा 14 डिग्री और सीकर शहर में 14.5 डिग्री पर रहा। भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री, जबकि चित्तौड़गढ़ और सिरोही में 15.4 डिग्री दर्ज किया गया। अजमेर और उदयपुर में पारा 16 डिग्री रहा। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 19.3 डिग्री दर्ज हुआ। इसके उलट पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में रातें अपेक्षाकृत गर्म रहीं। यहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.3, 20.4 और 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

राजस्थान का मौसम आज कैसा रहेगा?

मंगलवार को जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी मौसम शुष्क बना रहेगा।

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जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन में धूप के कारण गर्मी महसूस हो सकती है, जबकि सुबह और रात में हल्की ठंडक रहेगी।

दिन में बढ़ सकती है गर्मी, रात में रहेगी हल्की ठंडक

नवंबर शुरू होने के बावजूद राजस्थान के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान गर्मी का अहसास करा रहा है। सोमवार को बाड़मेर में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है।

इसका मतलब है कि प्रदेश में फिलहाल दिन और रात के मौसम में अंतर बना रहेगा। दोपहर में धूप तेज लग सकती है, जबकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक महसूस होगी।



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पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, फिर भी बारिश के आसार नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में ट्रफ के रूप में बना हुआ है। इसकी अक्षीय स्थिति समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में करीब 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है।

हालांकि, इन मौसमी तंत्रों के बावजूद राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के संकेत नहीं हैं। मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक प्रदेश में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है।

क्या चक्रवाती तूफान मुरासु बदलेगा राजस्थान का मौसम?

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ को लेकर भी राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, इस तूफान का प्रदेश के मौसम पर कोई खास प्रभाव पड़ने का अनुमान नहीं है। इसलिए फिलहाल राजस्थान में बारिश या तेज हवाओं का नया दौर शुरू होने के संकेत नहीं हैं।

आठ नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, तीन से आठ नवंबर तक राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान किसी भी जिले में भारी बारिश, आंधी या मेघगर्जन को लेकर विशेष चेतावनी नहीं है।