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जयपुर: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर चाकू से किया हमला, शरीर पर कई जगह काटा

Mon, 02 Nov 2026 04:00 PM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Mon, 02 Nov 2026 04:00 PM IST
सार

जयपुर में बड़ी चौपड़ पर पत्नी को प्रेमी के साथ देखने के बाद एक व्यक्ति ने विरोध किया। आरोप है कि पत्नी और उसके प्रेमी ने उसी रात घर में घुसकर उस पर चाकू से हमला किया और दांतों से भी काटा। पीड़ित ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

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Jaipur: Wife and Lover Allegedly Attack Husband with Knife After He Catches Them Together
जयपुर क्राइम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बड़ी चौपड़ पर पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखकर विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घर में घुसकर पति पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रेमी ने धारदार चाकू से वार किए, जबकि पत्नी ने उसके हाथ पकड़कर दांतों से शरीर पर कई जगह काट लिया। हमले में पति के चेहरे, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई हैं। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित 41 वर्षीय व्यक्ति मालवीय नगर का रहने वाला है और निजी कंपनी में काम करता है। उसने शनिवार को जवाहर सर्किल थाने में पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

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बड़ी चौपड़ पर पत्नी को प्रेमी के साथ देखा

ASI मुरारी लाल के अनुसार, पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 23 अक्टूबर की सुबह करीब साढ़े छह बजे उसने पत्नी और उसके प्रेमी को बड़ी चौपड़ पर आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। पति ने पत्नी के कथित संबंधों का विरोध किया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने दोनों का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ।

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रात को घर में घुसकर किया हमला

पीड़ित का आरोप है कि उसी दिन रात करीब साढ़े आठ बजे पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसके घर पहुंची। दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि पत्नी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और दांतों से शरीर पर कई जगह काटकर घायल कर दिया। वहीं, प्रेमी ने धारदार चाकू से चेहरे, हाथ, हथेली और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किए।

हमले के दौरान पति के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देखकर पत्नी और उसका प्रेमी वहां से भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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