जयपुर: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर चाकू से किया हमला, शरीर पर कई जगह काटा

बड़ी चौपड़ पर पत्नी को उसके प्रेमी के साथ देखकर विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। आरोप है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर घर में घुसकर पति पर जानलेवा हमला कर दिया। प्रेमी ने धारदार चाकू से वार किए, जबकि पत्नी ने उसके हाथ पकड़कर दांतों से शरीर पर कई जगह काट लिया। हमले में पति के चेहरे, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई हैं। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित 41 वर्षीय व्यक्ति मालवीय नगर का रहने वाला है और निजी कंपनी में काम करता है। उसने शनिवार को जवाहर सर्किल थाने में पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

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