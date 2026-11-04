जयपुर में आज खास: सीएम भजनलाल की पीयूष गोयल से मुलाकात, खेड़ा करेंगे प्रेसवार्ता; ओपन माइक और शॉपिंग इवेंट्स

राजधानी जयपुर में बुधवार, चार नवंबर को राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां रहेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर में 'राज उन्नति' की बैठक लेंगे। वहीं, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सांसद पवन खेड़ा प्रेसवार्ता करेंगे। शहर में ओपन एयर मूवी स्क्रीनिंग, कविता का ओपन माइक और दिवाली फ्ली मार्केट भी आयोजित होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11 बजे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'राज उन्नति' की बैठक लेंगे।

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प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पवन खेड़ा की प्रेसवार्ता

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और सांसद पवन खेड़ा बुधवार शाम चार बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा गांधी भवन, स्टेशन रोड पर प्रेसवार्ता करेंगे।

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दिवाली फ्ली मार्केट में फैशन और शॉपिंग का मौका

जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में तीन और चार नवंबर को 'रिवाज दिवाली फ्ली एडिशन' आयोजित किया जा रहा है। दो दिवसीय इस आयोजन में डिजाइनर कलेक्शन, फेस्टिव फैशन, एथनिक वियर और ज्वेलरी की खरीदारी कर सकेंगे। इसके साथ ही फूड और एंटरटेनमेंट से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी। बुधवार को इस आयोजन का आखिरी दिन है।

ओपन एयर मूवी स्क्रीनिंग का आयोजन

सफरनामा जयपुर की ओर से बुधवार को विशेष ओपन एयर मूवी स्क्रीनिंग आयोजित की जा रही है। इसमें खुले आसमान के नीचे फिल्म देखने का अनुभव मिलेगा। आयोजन के समय और स्थान की जानकारी आयोजक से प्राप्त की जा सकती है।

कविता प्रेमियों के लिए ओपन माइक

कविता और शब्दों से जुड़ाव रखने वालों के लिए 'टेप ए टेल' की ओर से 'घर: एन ओपन माइक फॉर वर्ड्स' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रतिभागियों को अपनी कविताएं और रचनाएं प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा।