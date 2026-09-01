जयपुर : मुंबई के लिए आज से 3 नई फ्लाइट शुरू, इंटरनेशनल यात्रियों के बोर्डिंग पास पर इमीग्रेशन स्टांपिंग खत्म

जयपुर एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों के लिए मंगलवार से दो अहम बदलाव हुए हैं। मुंबई के लिए नई उड़ान शुरू की गई है, वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स से यात्रा करने वाले यात्रियों के बोर्डिंग पास पर इमीग्रेशन स्टांपिंग की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।

मुंबई के लिए नई उड़ान शुरू

जयपुर से मुंबई के बीच एयर इंडिया की नई फ्लाइट AI-413/414 मंगलवार से शुरू हो गई। इसके साथ ही जयपुर-मुंबई रूट पर यात्रियों के लिए उड़ानों के विकल्प बढ़ गए हैं। शेड्यूल के अनुसार AI-413 फ्लाइट मुंबई से रात 11:10 बजे जयपुर पहुंचेगी, जबकि AI-414 जयपुर से सुबह 6 बजे मुंबई के लिए रवाना होगी। इसके अलावा जयपुर से मुंबई के लिए कुल तीन नई फ्लाइट शुरू होने की जानकारी सामने आई है। नई उड़ानों से जयपुर और मुंबई के बीच हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होने के साथ यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।

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बोर्डिंग पास पर इमीग्रेशन स्टांपिंग खत्म



इंटरनेशनल यात्रियों के लिए भी मंगलवार से नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के बोर्डिंग पास पर इमीग्रेशन स्टांप नहीं लगाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्डिंग पास पर मैनुअल स्टांपिंग की आवश्यकता नहीं होगी। इससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की प्रक्रिया को अधिक सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में बदलाव माना जा रहा है। हालांकि यात्रियों के पासपोर्ट पर स्टॉम्पिंग की व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी। दरअसल बोर्डिंग पास पर स्टॉम्पिंग की व्यवस्था घरेलू उड़ानों में पहले ही खत्म की जा चुकी है। पास पर स्टॉम्पिंग से इसे रीड करने में दिक्कतें आ रही थीं। इसके चलते इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है।