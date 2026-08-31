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राजस्थान: अलवर में पतंग लूटते समय बोरवेल में गिरा 9 साल का मासूम, 45 फीट नीचे फंसा; एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा

Mon, 31 Aug 2026 09:46 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 31 Aug 2026 09:46 PM IST
सार

अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के बुटोली गांव में पतंग लूटने के दौरान 9 वर्षीय भानू खुले बोरवेल में गिरकर करीब 45 फीट नीचे फंस गया। सूचना पर प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

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Rajasthan: 9-year-old child falls into a borewell while chasing a kite in Alwar; trapped 45 feet deep.
मौके पर जुटी भीड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के बुटोली गांव में पतंग लूटने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 9 वर्षीय भानू पुत्र शमशेर गुर्जर खुले बोरवेल में गिर गया। बताया जा रहा है कि बोरवेल को ढकने के लिए रखा पत्थर सरकने से बच्चा उसमें जा गिरा और करीब 45 फीट नीचे फंस गया।

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जानकारी के अनुसार, भानू पतंग लूटने के लिए जा रहा था। इसी दौरान उसका पैर बोरवेल के ऊपर रखे पत्थर पर पड़ गया। पत्थर खिसकते ही वह संतुलन खो बैठा और बोरवेल में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए।

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घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। उन्होंने प्रशासन को बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए।

बच्चे के बोरवेल में फंसे होने की सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। विशेषज्ञों की मदद से बच्चे तक पहुंचने और उसे सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और राहत-बचाव दल लगातार अभियान में जुटे हुए हैं।

हादसे के बाद बुटोली गांव में चिंता का माहौल है। बच्चे के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीण भी रेस्क्यू टीम को हरसंभव सहयोग कर रहे हैं। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मासूम भानू को जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकाला जाए। फिलहाल प्रशासन और बचाव दल पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अभियान की प्राथमिकता बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना है।

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