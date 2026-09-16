राजस्थान मौसम: मानसून की विदाई कब से? 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, जानें जयपुर समेत पूरे प्रदेश का मौसम

राजस्थान में मानसून अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 26 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को अजमेर, पाली समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के साथ चली हवाओं के कारण कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गर्मी-उमस से राहत मिली।सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर और अजमेर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज किया गया।

आज और कल कई हिस्सों में बारिश के आसार

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आया लो-प्रेशर सिस्टम अब गुजरात के कच्छ के आसपास बना हुआ है। इसके प्रभाव से राजस्थान में आज और कल भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को पाली के देसूरी में सबसे ज्यादा 24 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अजमेर, भरतपुर, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, माउंट आबू, डूंगरपुर, जालोर, राजसमंद और नागौर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई।

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बारिश से तापमान में गिरावट

मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन के समय हल्के बादल छाए रहे। कई जगह हवा चलने और वातावरण में नमी रहने से तापमान में 1 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को दिन की गर्मी और उमस से राहत मिली। जयपुर में दिनभर मौसम मुख्यतः साफ रहा, हालांकि बीच-बीच में छितरे बादल दिखाई दिए। हल्की हवा के कारण यहां भी गर्मी का असर कम रहा। जयपुर में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राजस्थान से मानसून की विदाई 19 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए मौसम परिस्थितियां अनुकूल होने लगी हैं। पश्चिमी हवाएं मजबूत हो रही हैं और हरियाणा-दिल्ली-राजस्थान सीमा के आसपास एंटी साइक्लोनिक सिस्टम बनने लगा है। जैसलमेर और पाकिस्तान सीमा से लगे पश्चिमी हिस्सों में पिछले कुछ समय से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार ये परिस्थितियां मानसून की वापसी के संकेत दे रही हैं।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

- आज: 26 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट, कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार।

- अगले 24 से 48 घंटे: लो-प्रेशर सिस्टम के असर से कुछ जिलों में बारिश जारी रह सकती है।

- इसके बाद: बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना।

- 19 सितंबर से: पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू होने के आसार।