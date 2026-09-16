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राजस्थान निकाय चुनाव: जयपुर के चार वार्डों में री-पोलिंग जारी; ईवीएम खराबी के कारण दोबारा मतदान

Wed, 16 Sep 2026 01:35 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Wed, 16 Sep 2026 01:35 PM IST
सार

जयपुर नगर निगम के चार वार्डों में ईवीएम खराबी के कारण पुनर्मतदान हो रहा है। सुबह 10 बजे तक पांच बूथों पर मतदान 12.75 से 26 प्रतिशत रहा।

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Jaipur Civic Polls: Re-polling Underway in Four Wards After EVM Glitch, Voting Touches 26% by 10 AM
जयपुर में बूथ नंबर 34 पर री-पोलिंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जयपुर नगर निगम के चार वार्डों में बुधवार को पुनर्मतदान हो रहा है। नगर निगम के 150 वार्डों के लिए 11 सितंबर को मतदान हुआ था और 14 सितंबर को मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद संबंधित बूथों पर पुनर्मतदान का फैसला लिया गया। पुनर्मतदान वार्ड 9, 18, 25 और 34 में हो रहा है। वार्ड 34 में दो बूथ शामिल हैं, इसलिए कुल पांच बूथों पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है।

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सुबह 10 बजे तक मतदान प्रतिशत:

  • वार्ड 9, बूथ 111 – 26%

  • वार्ड 18, बूथ 225 – 25%

  • वार्ड 25, बूथ 343 – 24.93%

  • वार्ड 34, बूथ 477 – 12.75%

  • वार्ड 34, बूथ 484 – 17.73%

सुबह 10 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान वार्ड 9 के बूथ 111 पर 26 प्रतिशत रहा। वहीं सबसे कम वोटिंग वार्ड 34 के बूथ 477 पर 12.75 प्रतिशत दर्ज की गई।

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पुनर्मतदान के बाद इन चार वार्डों की चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी और संबंधित सीटों के अंतिम परिणाम स्पष्ट होंगे। जयपुर नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं, ऐसे में इन सीटों के नतीजे नगर निगम की अंतिम तस्वीर में भी शामिल होंगे। री-पोलिंग पूरी होने के बाद 17 सितंबर को मतगणना होगी। जयपुर नगर निगम के इन चार वार्डों के चुनाव परिणाम भी गुरुवार को जारी किए जाएंगे।

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