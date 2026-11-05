राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम: माउंट आबू, फतेहपुर में चलने लगीं सर्द हवाएं, बाकी शहरों पारा 15 डिग्री से उपर

राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। आसमान साफ रहने और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दिवाली से पहले प्रदेश के कुछ शहरों में अधिकतम तापमान एक बार फिर 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वहीं बुधवार को पश्चिमी राजस्थान के शहरों में गर्मी का असर ज्यादा रहा। हालांकि, रात के तापमान में गिरावट से सुबह और देर रात हल्की सर्दी महसूस हो रही है।

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