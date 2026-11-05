राजस्थान: आरपीएससी संरक्षण अधिकारी परीक्षा 15 नवंबर 2026 को, प्रवेश-पत्र 12 नवंबर से

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प्रवेश-पत्र 12 नवंबर 2026 को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी इन्हें आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं। एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को नियत समय पूर्व उपस्थित होना होगा।पहचान के लिए अभ्यर्थियों को अद्यतन/नवीनतम मूल रंगीन आधार कार्ड लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है, तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र मान्य होंगे। इनमें मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं, जिनमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो। अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना सुनिश्चित करना चाहिए। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य करना चाहिए।आयोग ने परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आने की चेतावनी दी है। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत या अन्य प्रलोभन देता है, तो प्रमाण सहित जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने या अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और चल-अचल संपत्ति की कुर्की व जब्ती शामिल हैं।