जयपुर: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में फिर उछाल, ग्राहकी पर असर; खरीदारी को लेकर असमंजस

धनतेरस और दीपावली से ठीक पहले जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी आई है। बुधवार को 24 कैरेट सोना 3,500 रुपये की बढ़त के साथ 1 लाख 45 हजार 500 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी का भाव भी बढ़कर 1 लाख 93 हजार 300 रुपये प्रति किलो हो गया। पिछले कुछ दिनों में कीमतों में आई बड़ी गिरावट के बाद बुधवार को फिर तेजी ने बाजार में असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। कारोबारियों के मुताबिक, भावों में लगातार बदलाव के कारण त्योहार के बावजूद स्थानीय ग्राहकी प्रभावित हो रही है।

चांदी में पहले बड़ी गिरावट, अब फिर तेजी

पिछले सप्ताह के अंत में चांदी 2 लाख 30 हजार रुपये प्रति किलो से ऊपर कारोबार कर रही थी। इसके बाद कीमतों में लगातार गिरावट आई और दो नवंबर को भाव करीब 2 लाख 17 हजार 900 रुपये तक पहुंच गया। तीन नवंबर को अलग-अलग बाजार स्रोतों में चांदी का भाव करीब 1 लाख 71 हजार से 1 लाख 84 हजार रुपये के बीच दर्ज किया गया। बुधवार को जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स के भाव में यह बढ़कर 1 लाख 93 हजार 300 रुपये प्रति किलो हो गया।

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सोने में भी पिछले दिनों उतार-चढ़ाव रहा। तीन नवंबर को 24 कैरेट सोना करीब 1 लाख 42 हजार रुपये प्रति दस ग्राम था, जो बुधवार को बढ़कर 1 लाख 45 हजार 500 रुपये हो गया। कीमतों में इस तेजी ने उन ग्राहकों को असमंजस में डाल दिया है, जो त्योहार के लिए खरीदारी की योजना बना रहे थे।

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कारोबारियों की अलग-अलग राय, ग्राहकी पर असर

सर्राफा कारोबारी भीम सिंह जैन का कहना है कि त्योहार से ठीक पहले सोने-चांदी के भाव में तेजी आने से स्थानीय खरीदारी पर असर पड़ा है। इस समय त्योहार के बावजूद बाजार में ग्राहकी नहीं है। लोगों में भावों को लेकर अनिश्चितता है और वे खरीदारी का फैसला नहीं कर पा रहे हैं।

वहीं, सर्राफा कारोबारी अश्विनी तिवाड़ी के मुताबिक, सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण हैं। उनका कहना है कि ट्रंप के चुनाव हारने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का रुझान सोने-चांदी की ओर बढ़ा। इसी वजह से कीमती धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिल रही है।

कीमतें पहले से नीचे, इसलिए बाजार में खरीदार भी

जयपुर सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि पिछले कुछ समय से सोने-चांदी के भाव काफी ऊंचे स्तर पर थे। दो नवंबर को कीमतों में गिरावट आई और बुधवार को फिर तेजी दर्ज की गई। इसके बावजूद मौजूदा भाव पहले के ऊंचे स्तर से कम हैं। ऐसे में बाजार में खरीदार आ रहे हैं। उनके मुताबिक, कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहक खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं।

चांदी की धार्मिक वस्तुओं की भी मांग

धनतेरस पर चांदी के आभूषणों के अलावा धार्मिक महत्व वाली वस्तुओं की खरीदारी भी होती है। चांदी के कछुए और मछली जैसे आइटम ग्राहकों के पसंदीदा विकल्पों में शामिल हैं। हालांकि, इस बार सोने-चांदी के भाव में तेजी और लगातार बदलाव का असर त्योहार की खरीदारी पर कितना पड़ता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।









जयपुर में सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव

चांदी का भाव (प्रति किलो)

तारीख भाव 28 अक्टूबर रुपए 2,37,900 29 अक्टूबर रुपए 2,37,800 30 अक्टूबर रुपए 2,32,900 31 अक्टूबर रुपए 2,27,900 1 नवंबर रुपए 2,18,000 2 नवंबर रुपए 2,17,900 3 नवंबर रुपए1,84,200 4 नवंबर रुपए 1,93,300

सोने का भाव (24 कैरेट, प्रति दस ग्राम)