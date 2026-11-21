राजस्थान में सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। शेखावाटी सहित उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में रात का तापमान लगातार गिर रहा है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने 21 और 22 नवंबर को दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, 21 नवंबर को कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 22 नवंबर को अजमेर संभाग के कुछ इलाकों में भी बारिश के आसार हैं। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि बारिश का दायरा सीमित रहने का अनुमान है।

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जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। इन इलाकों में आसमान साफ रहने और धूप खिलने की संभावना है। 23 और 24 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है।

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तीन से चार दिन में 2 से 3 डिग्री गिरेगा तापमान

मौसम में बदलाव के साथ प्रदेश में ठंड का असर और बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन से चार दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। इससे सुबह और रात के समय सर्दी ज्यादा महसूस होगी। शेखावाटी और उत्तरी राजस्थान के जिलों में ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं।

फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नागौर और माउंट आबू में पारा 7.9 डिग्री तथा भीलवाड़ा में 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अलवर, चूरू और चित्तौड़गढ़ सहित कई शहरों में भी रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। दूसरी ओर दिन में तेज धूप के कारण कई इलाकों में गर्माहट बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



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इन जिलों में सुबह कोहरे की संभावना

मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, बूंदी और भरतपुर में सुबह के समय कोहरा छाने की संभावना जताई है। इससे कुछ स्थानों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। वाहन चालकों को सुबह के समय सावधानी बरतने की जरूरत है।



राजस्थान के प्रमुख शहरों का तापमान

जयपुर में अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अजमेर में अधिकतम 28.6 और न्यूनतम 12.8 डिग्री, अलवर में अधिकतम 27 और न्यूनतम 12.8 डिग्री, जोधपुर में अधिकतम 30 और न्यूनतम 17 डिग्री रहा।

उदयपुर में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 17 डिग्री, कोटा में अधिकतम 30 और न्यूनतम 17 डिग्री, बाड़मेर में अधिकतम 33 और न्यूनतम 12.9 डिग्री तथा जैसलमेर में अधिकतम 33 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कुल मिलाकर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों तक सीमित रहने की संभावना है। बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में गिरावट के चलते आने वाले दिनों में सुबह और रात की ठंड बढ़ेगी, जबकि दिन में धूप से राहत मिलती रहेगी।