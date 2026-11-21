राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस ने जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों स्तरों पर भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया है। जिला परिषद के 1275 सदस्यों में कांग्रेस को 794 (62%) और भाजपा को 358 (28%) सीटें मिली हैं। प्रदेश की 37 जिला परिषदों में से 23 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि भाजपा को 5 में बहुमत हासिल हुआ है। इसके अलावा 4 जिला परिषदों में कांग्रेस भाजपा से आगे है। इस तरह 27 जिला परिषदों में जिला प्रमुख बनाने के लिहाज से कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, जबकि 2 जगह दोनों दल बराबरी पर हैं।

पंचायत समिति चुनावों में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में से 412 के परिणाम जारी हुए हैं। इनमें 230 पंचायत समितियों में कांग्रेस और 52 में भाजपा आगे रही। इसके अलावा 84 जगह कांग्रेस को बढ़त मिली है। कुल 7520 पंचायत समिति सदस्यों में कांग्रेस ने 3758 (50%) और भाजपा ने 2213 (29%) सीटें हासिल की हैं।

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कांग्रेस को इन 23 जिलों में बहुमत

कांग्रेस ने अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटपूतली-बहरोड़, फलोदी, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक जिला परिषदों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है।

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इनमें दौसा में कांग्रेस का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। यहां कुल 37 वार्डों में से 35 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। जैसलमेर में भी 21 में से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। जयपुर में पार्टी ने 57 में से 41 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया।



भाजपा को इन 5 जिलों में बहुमत

भाजपा ने अजमेर, ब्यावर, झालावाड़, पाली और उदयपुर जिला परिषदों में बहुमत हासिल किया है। उदयपुर में भाजपा को 47 में से 24, पाली में 33 में से 19, अजमेर में 33 में से 19, झालावाड़ में 33 में से 17 और ब्यावर में 27 में से 14 सीटें मिलीं।

नागौर में आरएलपी का दबदबा

नागौर जिला परिषद में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने 37 में से 19 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। यहां कांग्रेस को 11 और भाजपा को 7 सीटें मिलीं। नागौर में आरएलपी का प्रदर्शन प्रदेश की राजनीति में पार्टी की ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ को दर्शाता है।

बहुमत नहीं, लेकिन इन 8 जिलों में कौन सबसे आगे

आठ जिला परिषदों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि सीटों के लिहाज से इन जिलों में अलग-अलग दलों की स्थिति इस प्रकार रही:

- बांसवाड़ा: कांग्रेस 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही। बीएपी को 17 और भाजपा को 5 सीटें मिलीं।

- डीडवाना-कुचामन: कांग्रेस 14 सीटों के साथ आगे रही। भाजपा को 12 और आरएलपी को 9 सीटें मिलीं।

- डीग: कांग्रेस ने 14 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा को 10 और निर्दलीयों को 4 सीटें मिलीं।

- डूंगरपुर: भाजपा और बीएपी दोनों को 14-14 सीटें मिलीं। कांग्रेस को 9 सीटें मिलीं।

- बालोतरा: कांग्रेस और भाजपा दोनों को 12-12 सीटें मिलीं। आरएलपी को 7 सीटें मिलीं।

- खैरथल-तिजारा: कांग्रेस और भाजपा दोनों 10-10 सीटों पर रहीं। निर्दलीयों को 3 और बसपा को 2 सीटें मिलीं।

- प्रतापगढ़: कांग्रेस 11 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही। भाजपा और बीएपी को 7-7 सीटें मिलीं।

- सलूंबर: भाजपा 9 सीटों के साथ सबसे आगे रही। कांग्रेस को 8 और बीएपी को 4 सीटें मिलीं।

इस तरह बहुमत से दूर रहे 8 जिलों में कांग्रेस तीन जगह सबसे बड़ी पार्टी रही, भाजपा दो जगह आगे रही और दो जगह दोनों दल बराबरी पर रहे। डूंगरपुर में भाजपा और बीएपी बराबरी पर हैं।



प्रदेश स्तर पर पार्टियों का प्रदर्शन

प्रदेश की 37 जिला परिषदों के उपलब्ध पार्टीवार आंकड़ों में कांग्रेस 794 सीटों के साथ पहले और भाजपा 357 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। आरएलपी ने 51 और बीएपी ने 43 सीटें हासिल की हैं। निर्दलीयों को 13, माकपा को 7 और बसपा को 6 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी और एनपीपी का खाता नहीं खुला।