राजस्थान में नवंबर के आखिरी दिनों में सर्दी का असर तेज होने लगा है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते प्रदेश के कई इलाकों में रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है। सीकर के फतेहपुर में 24 नवंबर को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चूरू में पारा 4.1 डिग्री तक पहुंच गया। उत्तरी राजस्थान में सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले तीन-चार दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में रात का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है। इससे इन क्षेत्रों में सर्दी का असर और बढ़ने की संभावना है।

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अगले एक सप्ताह बारिश के आसार नहीं

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान में अगले सात दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के किसी भी जिले में फिलहाल बारिश, आंधी, मेघगर्जन या ओलावृष्टि की चेतावनी नहीं है। मध्य क्षोभमंडल में पश्चिमी हवाओं के बीच सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ ट्रफ के रूप में मौजूद है, लेकिन इसका राजस्थान के मौसम पर खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

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पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर रहने और आसमान साफ होने से प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। ऐसे में फिलहाल बारिश से तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।



दिन में धूप से राहत, रात में बढ़ेगी ठिठुरन

राजस्थान में दिन और रात के तापमान में अंतर साफ दिखाई देने लगा है। दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ जाती है।

जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित प्रदेश के ज्यादातर शहरों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि उत्तरी राजस्थान के सीकर, चूरू और आसपास के इलाकों में सुबह के समय ठंड का असर ज्यादा रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात और सुबह खेतों में काम करने वाले लोगों को भी बढ़ती सर्दी का सामना करना पड़ रहा है।

दिसंबर से पहले और बढ़ेगी सर्दी?

नवंबर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कमजोर रहने से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां नहीं हुईं। आसमान साफ रहने के कारण दिन में धूप का असर बना रहा। अब उत्तर-पश्चिमी हवाओं ने रात के तापमान में गिरावट शुरू कर दी है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रातें और ठंडी हो सकती हैं। इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव का अनुमान नहीं है। फिलहाल दिसंबर की शुरुआत तक प्रदेश में शुष्क मौसम रहने की संभावना है।