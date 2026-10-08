राजस्थान: जयपुर में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आज से, 22 अक्टूबर को मतदान; 20 नवंबर को होगी मतगणना

जयपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया आज गुरुवार 8 अक्टूबर से शुरू हो रही है। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए इसी दिन लोकसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरणों में कराए जा रहे हैं।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर तय की गई है। उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से होगी, जबकि 15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे और अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी होगी।

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22 अक्टूबर को जिला परिषद-पंचायत समिति के लिए मतदान

पहले चरण के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 22 अक्टूबर को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इसके लिए मतदान दल 21 अक्टूबर को अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे।

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इन चुनावों की खास बात यह है कि मतदान के तुरंत बाद मतगणना नहीं होगी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वोटों की गिनती 20 नवंबर को जिला मुख्यालय पर की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी।



पंच-सरपंच के लिए 23 अक्टूबर को नामांकन

पहले चरण में पंच और सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया भी 8 अक्टूबर से शुरू होगी। इन पदों के लिए 23 अक्टूबर को सुबह 8 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। उसी दिन सुबह 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी और दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान 24 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होते ही संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। वहीं उपसरपंच का चुनाव 25 अक्टूबर को होगा।