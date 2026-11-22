राजस्थान में सर्दी अब धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगी है। रात के तापमान में गिरावट के साथ सुबह और देर रात ठिठुरन बढ़ गई है। शेखावाटी और पहाड़ी इलाकों में सर्दी का असर सबसे ज्यादा है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री और माउंट आबू में 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों जगह तापमान 6 डिग्री से नीचे रहने से सर्दी का असर साफ दिखाई देने लगा है।

हालांकि, दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे में दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में बारिश या शीतलहर की संभावना नहीं है।

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22 नवंबर को मौसम रहेगा शुष्क, पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 22 नवंबर को प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में आंशिक बादल छा सकते हैं। अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादलों की आवाजाही संभव है, लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं।

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जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के किसी भी जिले के लिए बारिश, शीतलहर या घने कोहरे का अलर्ट जारी नहीं किया है।

फतेहपुर और माउंट आबू सबसे ठंडे, उत्तरी राजस्थान में भी बढ़ी ठिठुरन

न्यूनतम तापमान के लिहाज से फतेहपुर और माउंट आबू में सर्दी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनूं, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सुबह-शाम ठंड बढ़ रही है। ग्रामीण और खुले इलाकों में रात के समय तापमान कम होने से सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है।

जयपुर में 16 डिग्री, जोधपुर और उदयपुर में 17 डिग्री न्यूनतम तापमान

प्रदेश के प्रमुख शहरों में तापमान की स्थिति देखें तो जयपुर में अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जोधपुर में अधिकतम 30 और न्यूनतम 17 डिग्री, जबकि उदयपुर में अधिकतम 27 और न्यूनतम 17 डिग्री रहा।

कोटा में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 17 डिग्री दर्ज किया गया। अजमेर और अलवर में न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री रहा। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 12.9 डिग्री, जबकि जैसलमेर में अधिकतम 33 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अगले दिनों में ठंड बढ़ने के संकेत

प्रदेश में फिलहाल दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट से सर्दी का असर बढ़ सकता है। खासकर शेखावाटी और उत्तरी राजस्थान में सुबह और देर रात ठंड ज्यादा परेशान कर सकती है।