अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग की महिला अभ्यर्थी केवल प्रचलित परंपरागत तलाक के आधार पर तलाकशुदा महिला कोटे में सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर सकती हैं। उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि विशेष कोटे का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला अभ्यर्थी के पास भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सक्षम न्यायालय से जारी तलाक की डिक्री होना अनिवार्य है।

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फुल बेंच ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया कि कोई भी भर्ती एजेंसी या चयन प्राधिकरण खुद किसी समुदाय की परंपरा की वैधता की जांच नहीं कर सकता है। इसके साथ ही चयन संस्थाएं स्वयं यह निर्णय भी नहीं ले सकती हैं कि अभ्यर्थी का विवाह परंपरागत रीति-रिवाज से समाप्त हो चुका है या नहीं। अदालत ने स्पष्ट माना कि भर्ती करने वाली किसी भी संस्था को ऐसे तलाक की कानूनी वैधता पर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है।यह मामला राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम सुनीता मीणा तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम संगीता वरहाट के प्रकरणों में दो अलग-अलग खंडपीठों के परस्पर विरोधी फैसलों के कारण फुल बेंच के समक्ष आया था। इस संदर्भ में मुख्य सवाल यह था कि क्या कोई अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सक्षम अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त किए बिना केवल अपने समुदाय के परंपरागत तलाक के आधार पर तलाकशुदा श्रेणी के आरक्षण का लाभ ले सकती है या नहीं। उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने इस कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह व्यवस्था दी है कि केवल अदालत से प्राप्त वैध डिक्री ही इस श्रेणी के अंतर्गत सरकारी नौकरी के दावे का मुख्य आधार बनेगी।