फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   rajasthan owaisi aimim rlp hanuman beniwal alliance third front bjp congress assembly election

राजस्थान: ओवैसी का बीजेपी-कांग्रेस पर हमला, बोले- हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर बनाएंगे मजबूत तीसरा विकल्प

Mon, 07 Sep 2026 10:29 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Mon, 07 Sep 2026 10:29 AM IST
सार

जयपुर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए राजस्थान में मजबूत तीसरे राजनीतिक विकल्प की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि AIMIM और हनुमान बेनीवाल की RLP का गठबंधन केवल स्थानीय निकाय चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा।

विज्ञापन
rajasthan owaisi aimim rlp hanuman beniwal alliance third front bjp congress assembly election
हनुमान बेनीवाल और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जयपुर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को राजस्थान की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान को एक मजबूत तीसरे राजनीतिक विकल्प की जरूरत है। ओवैसी ने कहा कि AIMIM और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के बीच गठबंधन सिर्फ स्थानीय निकाय चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह गठजोड़ संभवत: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक भी आगे बढ़ सकता है।

विज्ञापन

AIMIM-RLP गठबंधन पर ओवैसी का बड़ा दावा

जयपुर में बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह पहले ही बता चुके हैं कि AIMIM और हनुमान बेनीवाल की RLP पार्टी ने गठबंधन किया है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह गठबंधन केवल स्थानीय निकाय चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा। ओवैसी ने कहा कि आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव में वह और हनुमान बेनीवाल मिलकर सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संभव है कि दोनों नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी साथ मिलकर चुनाव लड़ें।

विज्ञापन

‘अब हम उन्हें झुकाएंगे’

AIMIM प्रमुख ने कहा कि AIMIM और RLP साथ आकर उन ताकतों को जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने वर्षों तक उन्हें झुकाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, “हम झुकेंगे नहीं, अब हम उन्हें झुकाएंगे। हम रोएंगे नहीं, अब हम उन्हें रुलाएंगे।”

विज्ञापन
विज्ञापन

ओवैसी ने कहा कि AIMIM और RLP का साथ उन सभी राजनीतिक ताकतों के खिलाफ है, जो लंबे समय से लोगों को दबाने और पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हैं।

‘राजस्थान को तीसरे विकल्प की जरूरत’

ओवैसी ने राजस्थान में तीसरे राजनीतिक विकल्प की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक मजबूत तीसरी ताकत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान बेनीवाल राजस्थान में खुद को तीसरी राजनीतिक शक्ति के तौर पर स्थापित करने में सफल होते हैं, तो AIMIM उनके साथ खड़ी होगी और दोनों दल मिलकर भाजपा और कांग्रेस को चुनौती देंगे। ओवैसी ने कहा, “हनुमान बेनीवाल और AIMIM मिलकर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ाएंगे।” उन्होंने मतदाताओं से AIMIM के उम्मीदवारों और RLP के उन उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की, जो पार्टी के बोतल चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ रहे हैं।

सरकारी स्कूलों की स्थिति पर सरकार को घेरा

असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान की भाजपा सरकार पर सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने राज्य में सरकारी स्कूलों और हजारों कक्षाओं की खराब स्थिति पर सवाल उठाए। ओवैसी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या सरकार आम लोगों और छात्रों से जुड़े इन मुद्दों का पर्याप्त समाधान कर रही है।

जयपुर की विरासत और फंड के इस्तेमाल पर सवाल

AIMIM प्रमुख ने जयपुर में विरासत संरक्षण के लिए उपलब्ध कराए गए फंड के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए दिए गए पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं।
ओवैसी ने जयपुर की विरासत और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांगा और कहा कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी उठाए सवाल

ओवैसी ने राजस्थान की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने अस्पतालों, ICU और रेडियोलॉजी जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर सवाल उठाए। उन्होंने SMS अस्पताल और उसके ट्रॉमा सेंटर से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने पूछा कि क्या सरकार आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

‘BJP के पास जनता के मुद्दों का जवाब नहीं’

AIMIM प्रमुख ने भाजपा पर जनता से जुड़े मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास लोगों की समस्याओं का कोई जवाब नहीं है और वह ऐसे मुद्दे उठाती है, जिनसे हिंदू-मुस्लिम तनाव पैदा होता है। ओवैसी ने कहा, “भाजपा के पास जनता के मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। वे सिर्फ हिंदू-मुस्लिम तनाव के मुद्दे उठाते हैं।” उन्होंने देश में नफरत की दीवारें खड़ी करने वाली राजनीति को रोकने की अपील करते हुए कहा कि राजनीति का केंद्र आम लोगों की समस्याएं होनी चाहिए।

कांग्रेस पर भी निशाना, तीसरे विकल्प की वकालत

ओवैसी ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए राज्य को एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत की जरूरत है। AIMIM प्रमुख ने खुद की पार्टी को इसी तीसरे विकल्प का हिस्सा बताते हुए क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकेत दिया। इसी क्रम में उन्होंने हनुमान बेनीवाल की RLP के साथ गठबंधन को अहम बताया।

धार्मिक स्थलों को लेकर BJP पर फिर हमला

ओवैसी ने भाजपा पर धार्मिक स्थलों को लेकर राजनीति करने का आरोप भी दोहराया। उन्होंने कहा, “भाजपा मस्जिदों को गिराकर राजनीति कर रही है।” इस दौरान उन्होंने सहारनपुर की घटना का जिक्र किया। साथ ही बाड़मेर और जैसलमेर में मस्जिदों से जुड़े घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए भाजपा पर आरोप लगाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed