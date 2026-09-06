जयपुर: ‘जिस दिन मुस्लिम समाज समझ गया, कांग्रेस खत्म हो जाएगी’, एआईएमआईएम नेता का बड़ा दावा

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बाबू भाई ने एआईएमआईएम पर लगने वाले ‘वोट काटने वाली पार्टी’ और ‘भाजपा की बी-टीम’ होने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही भाजपा की ‘असली बी-टीम’ बताया। उनका आरोप है कि कांग्रेस के कई विधायक और सांसद बाद में भाजपा में चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाती रही है।एआईएमआईएम नेता ने कहा कि जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय ने बड़ी संख्या में पार्षद जिताए, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में उन्हें अपेक्षित हिस्सेदारी नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम समाज को केवल चुनाव के समय याद करती है और सत्ता में आने के बाद उसकी समस्याओं को नजरअंदाज करती है।बाबू भाई ने जयपुर के ऐतिहासिक ‘दरबार हाई सेकेंडरी स्कूल’ को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि इस संस्थान में करीब 12 हजार छात्र पढ़ते थे और यहां से कई आईएएस, आईपीएस और आरएएस अधिकारी निकले। उनका आरोप है कि स्कूल बंद होने से अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझता है और इसी वजह से कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं।कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल को ‘झुंझुना’ बताते हुए बाबू भाई ने कहा कि अगर पिछले 80 वर्षों में कांग्रेस ने माइनॉरिटी सेल के किसी प्रदेश अध्यक्ष को एक भी पार्षद का टिकट दिया हो तो वे सार्वजनिक रूप से उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने कांग्रेस से अपने दावे पर जवाब देने की चुनौती भी दी।बाबू भाई ने दावा किया कि मुस्लिम समाज एकजुट हुआ तो एआईएमआईएम राजस्थान विधानसभा में 24 सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कि सदन में पार्टी के 24 ‘शेर’ गरजेंगे। हनुमान बेनीवाल और असदुद्दीन ओवैसी के संभावित मंच साझा करने को उन्होंने इंसानियत की दोस्ती बताया और भविष्य में तीसरे मोर्चे की संभावना से भी इनकार नहीं किया।