बाल अधिकार आयोग की नियुक्ति में 2 साल की देरी: हाईकोर्ट नाराज; चार सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने में दो साल से अधिक समय बीत चुका है, जबकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल ही तीन साल का होता है।

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