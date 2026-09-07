क्राइम न्यूज: जयपुर सेंट्रल जेल में मिले 13 मोबाइल, 13 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Mon, 07 Sep 2026 03:17 PM IST
सार
जयपुर सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान 13 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर और डेटा केबल मिले। पुलिस ने 13 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
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विस्तार
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राजधानी की सेंट्रल जेल में गहन तलाशी अभियान के दौरान 13 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर और डेटा केबल सहित अन्य कई प्रतिबंधित सामग्रियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 बंदियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस टीम अब विस्तृत जांच-पड़ताल कर रही है कि सुरक्षा घेरे को तोड़कर ये उपकरण कारागार के भीतर तक कैसे पहुंचे और बंदियों द्वारा इनका उपयोग किन व्यक्तियों से बातचीत करने के लिए किया जा रहा था।
वार्डों में तलाशी के दौरान बरामदगी
लालकोठी थाने के उपनिरीक्षक श्याम सुंदर के अनुसार, कारागार में सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत वार्ड संख्या 10 और 11 में सघन जांच की गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को बैरकों से 13 मोबाइल सेट के साथ सिम कार्ड, चार्जर, डेटा केबल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिलीं। कारागार में इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार साधनों की मौजूदगी सामने आने के बाद जेल प्रहरी मनोज कुमार शर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया और बरामद सभी उपकरणों को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया।
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बाहर व्यक्ति या गिरोह तो शामिल नहीं?
जेल प्रहरी की शिकायत में 13 कैदियों को नामजद किया गया है। इनमें शिवराज, विशाल, ब्रह्मसिंह, देवी सिंह, प्रकाश, कपिल, मुस्ताक अली, विष्णु सिंह, युनुस, भानाराम माली, साहिल गोदारा, कुलवेंद्र और कृष्णा शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। जांच अधिकारी मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उपयोग की गई सिम कार्ड की जानकारी और डायल नंबरों का विश्लेषण कर रहे हैं। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जेल के भीतर से यह संपर्क तंत्र किस प्रकार चल रहा था और क्या इसमें कारागार के बाहर किसी व्यक्ति या गिरोह की मिलीभगत थी।
पहले मुख्यमंत्री तक को दी जा चुकी है धमकी
जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन के अवैध प्रयोग का यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी कारागार से मोबाइल फोन के जरिये राजस्थान के मुख्यमंत्री को धमकी देने का गंभीर मामला उजागर हो चुका है। इस घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन जेल परिसरों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश को रोकने के लिए कई कदम उठाने का दावा करता रहा है, लेकिन बार-बार मोबाइल और चार्जर मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।