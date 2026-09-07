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क्राइम न्यूज: जयपुर सेंट्रल जेल में मिले 13 मोबाइल, 13 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Published by: Sourabh Bhatt Updated Mon, 07 Sep 2026 03:17 PM IST

सार जयपुर सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान 13 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, चार्जर और डेटा केबल मिले। पुलिस ने 13 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

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