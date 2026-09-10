निकाय चुनाव का दूसरा चरण कल: 6 नगर निगमों समेत 4,774 वार्डों में वोटिंग, 87.60 लाख मतदाता करेंगे फैसला

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 सितंबर को होगा। इस चरण में प्रदेश के छह नगर निगमों समेत कई नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। चुनाव परिणाम 14 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। दूसरे चरण में कुल 4,774 वार्डों के लिए मतदान होगा। इसके लिए 9,758 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कुल 87,60,884 मतदाता 18,266 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे।

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