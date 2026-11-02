जयपुर: पेट्रोल पंपों पर बिना पैसे दिए भागने वाले दो युवक गिरफ्तार, 20 से ज्यादा वारदात कबूली

जयपुर में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों में पेट्रोल भरवाकर बिना भुगतान किए भागने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शहर के अलग-अलग इलाकों में इस तरह की 20 से ज्यादा वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों युवक घूमने और मौज-मस्ती के लिए पेट्रोल लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। वारदात में इस्तेमाल गाड़ियों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई जाती थी।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित वर्मा (19) और विशाल मेहरा (28) के रूप में हुई है। दोनों को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के अलखपुरा गोविंदपुरा से पकड़ा गया। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है।

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फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पेट्रोल भरवाते थे

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने 23 अक्टूबर को सुबह करीब 5:11 बजे एक स्विफ्ट कार से पेट्रोल पंप पर टंकी फुल करवाई और 4,403 रुपये का पेट्रोल बिना भुगतान किए लेकर फरार हो गए। इस कार पर फर्जी नंबर प्लेट RJ14CK5455 लगी थी।

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इसके बाद 28 अक्टूबर को सुबह करीब 8:25 बजे सीरसी रोड स्थित मामा फिलिंग स्टेशन पर वैगनआर कार में 4,070.36 रुपये का पेट्रोल भरवाया गया। इस बार भी आरोपियों ने इसी फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया और बिना पैसे दिए गाड़ी लेकर भाग गए। इन घटनाओं के संबंध में बिंदायका थाने में मामला दर्ज किया गया था।



रात में गाड़ियों से चुराते थे नंबर प्लेट

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रात के समय घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों की नंबर प्लेट चुरा लेते थे। इसके बाद अलग-अलग गाड़ियों पर चोरी की गई नंबर प्लेट लगाकर पेट्रोल पंपों पर पहुंचते थे। जयपुर में मानसरोवर, सोडाला, रोड नंबर 14 सीकर रोड, निवाड़ू, करधनी, बिंदायका, वैशाली नगर, करणी विहार और हरमाड़ा सहित कई इलाकों में इस तरीके से वारदात की गई।

सीकर में मिले संदिग्ध, पुलिस को देखकर भागने लगे

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम ने डीएसटी और बिंदायका थाना पुलिस की विशेष टीम गठित की थी। टीम ने जयपुर और सीकर में होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टोल नाकों और पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।

तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस को सीकर के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में दो संदिग्ध युवकों की जानकारी मिली। टीम मौके पर पहुंची तो दोनों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों में अंकित वर्मा, निवासी लालाजी धाम, कल्याणपुरा रेलवे स्टेशन के पास, करधनी और विशाल मेहरा, निवासी रोड नंबर छह, गणपति नगर रेलवे कॉलोनी शामिल हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। अन्य वारदातों और इसमें शामिल लोगों के संबंध में जांच जारी है।