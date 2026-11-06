राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन: भास्कर सावंत को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हटाने और चुनाव रद्द करने की याचिका खारिज

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याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि प्रशासक भास्कर ए सावंत ने आरसीए के चुनाव सही तरीके से नहीं कराए। उन्होंने मांग की थी कि सावंत को प्रशासक पद से हटाकर सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसके साथ ही हाल में आयोजित चुनाव निरस्त करने की मांग भी की गई थी।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले से जुड़े सभी बिंदुओं पर राजस्थान हाईकोर्ट विचार करेगा। पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि हाईकोर्ट इस मामले की जांच करने और निर्णय सुनाने में पूरी तरह सक्षम है।सुनवाई के दौरान प्रशासक भास्कर ए सावंत की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि सावंत के व्यक्तिगत आचरण को लेकर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने तदर्थ समिति को भंग करने के बाद सावंत को प्रशासक नियुक्त किया था और उन्हीं की देखरेख में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए हैं।उल्लेखनीय है कि चार साल के अंतराल के बाद 20 सितंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई थी। मतदान से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट से मामले की शीघ्र सुनवाई कर निर्णय देने को कहा था।राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और एक कार्यकारी सदस्य सहित कुल छह पदों के लिए चुनाव कराया गया है। इन पदों पर कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। एसोसिएशन के 38 मतदाताओं में से 35 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद मतपत्रों को सीलबंद करके सुरक्षित रख दिया गया है।अध्यक्ष पद के लिए राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र धनंजय सिंह और दौसा जिला क्रिकेट संघ के सचिव बृजकिशोर उपाध्याय के बीच मुकाबला है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र आशीष तिवाड़ी और भाजपा विधायक जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव की उम्मीदवारी भी चर्चा में है। मोहित यादव ने उपाध्यक्ष और सचिव, दोनों पदों के लिए नामांकन किया है।सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब चुनाव से जुड़े विवादों पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई और उसके निर्णय पर नजर रहेगी। फिलहाल मतदान के बाद सीलबंद रखे गए मतों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं।