जयपुर: निम्स यूनिवर्सिटी के छात्र ने की खुदकुशी, दो दिन में दूसरा मामला, जांच में जुटी पुलिस

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चंदवाजी थाना क्षेत्र में स्थित निम्स यूनिवर्सिटी के 20 वर्षीय छात्र मोहित सैनी ने बुधवार रात निजी हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।