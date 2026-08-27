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मुख्यमंत्री का एलान: 3,540 खिलाड़ियों को 52 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, CM भजनलाल बोले- आर्थिक बाधा होगी दूर

Thu, 27 Aug 2026 05:44 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Thu, 27 Aug 2026 05:44 PM IST
सार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 3,540 खिलाड़ियों को 52 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा निखार सकेंगे। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को खेलों में अग्रणी बनाकर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक दिलाना है।

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Chief Minister Bhajanlal sharma announcement: Incentive amount of ₹52 crore for 3,540 athletes
सीएम भजनलाल शर्मा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रदेश के 3,540 खिलाड़ियों को 52 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि का वितरण करते हुए घोषणा की कि अब नया राजस्थान खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय सहायता से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा और वे राज्य का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि खिलाड़ियों की सहायता देने की इस पहल को खेल जगत में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रोत्साहन राशि से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे।

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नए राजस्थान का संकल्प और लक्ष्य
मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि नया राजस्थान खेलों के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। सरकार का लक्ष्य राज्य के युवाओं को खेलों की ओर अधिक से अधिक आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा, खिलाड़ी बिना किसी आर्थिक बाधा के अपना अभ्यास जारी रख सकेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सहायता के बल पर नया राजस्थान हर प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त करेगा और खेल परिदृश्य में अग्रणी स्थान हासिल करेगा।

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