राजस्थान में अलर्ट: स्वाइन फ्लू से जूझ रहे किरोड़ी लाल मीणा की हालत स्थिर, सीएम भजनलाल ने ली तबीयत की जानकारी

स्वाइन फ्लू से संक्रमित राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा की हालत जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल के मेडिकल आईसीयू में स्थिर बनी हुई है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। फिलहाल उन्हें प्रति मिनट एक लीटर की धीमी रफ्तार से ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। उनका बुखार और शुगर स्तर सामान्य है, जिससे चिकित्सकों और समर्थकों ने राहत महसूस की है।

मेडिकल बोर्ड कर रहा निगरानी

वरिष्ठ विशेषज्ञों का एक विशेष मेडिकल बोर्ड कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहा है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी और वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. सीएल नवल के मार्गदर्शन में गठित डॉक्टरों की टीम उनके फेफड़ों के संक्रमण और अन्य वाइटल्स की जांच कर रही है। आईसीयू में संक्रमण रोकथाम के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी लागू किए गए हैं।

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लगातार दौरों, बैठकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों की व्यस्तता के बीच मौसम में आए बदलाव के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तेज बुखार, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी, पेट दर्द और थकान की शिकायत के बाद जांच कराई गई, जिसमें वे स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोन पर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी मेडिकल बोर्ड से संपर्क कर उनके इलाज की जानकारी ली।

प्रदेश में अलर्ट, अस्पतालों को निर्देश

बारिश और बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों तथा स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राजस्थान में सतर्कता अलर्ट जारी किया है। विभाग ने सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को पृथक वार्ड तैयार रखने तथा जांच की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।