राजस्थान निकाय चुनाव: जयपुर में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में घमासान, जिलाध्यक्ष के घर के बाहर प्रदर्शन

आगामी निकाय चुनावों में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा के आवास के बाहर प्रदर्शन कर टिकट वितरण को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान जयपुर शहर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मंजू लता मीणा ने भी पार्टी टिकट को लेकर अपना दावा पेश किया और नेतृत्व से पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें चुनाव मैदान में उतारने की मांग की।

वार्ड 64 से टिकट के लिए मंजू लता मीणा ने जताई दावेदारी

मंजू लता मीणा ने बताया कि वह जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील शर्मा से मिलने पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि उनका वार्ड बगरू विधानसभा क्षेत्र के जगतपुरा ब्लॉक में आता है। यह वार्ड नंबर 64 अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित है। मंजू लता मीणा ने कहा कि वह इस वार्ड से पार्टी टिकट की मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि वह इसी क्षेत्र की स्थानीय निवासी और मतदाता हैं तथा यह इलाका उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन्होंने जिला अध्यक्ष से मुलाकात कर पार्टी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए महिला कांग्रेस कोटे के तहत उन्हें टिकट देने का अनुरोध किया।

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'महिला कांग्रेस की आवाज के तौर पर टिकट का अवसर मिले'

महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की आवाज को जमीनी स्तर से लेकर सड़कों और संसद तक मजबूती से उठाने के लिए कार्यकर्ताओं ने लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है और महिला कांग्रेस की आवाज को मजबूती से उठाया है।

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उन्होंने कहा कि इसी आधार पर उन्होंने वार्ड 64 से पार्टी टिकट के लिए अपना मजबूत दावा पेश किया है। मंजू लता मीणा ने पार्टी नेतृत्व से अनुरोध किया कि महिला कांग्रेस की प्रतिनिधि और महिलाओं की आवाज के तौर पर उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए। टिकट वितरण को लेकर जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बीच पार्टी नेतृत्व के सामने अब दावेदारों को संतुष्ट करने और स्थानीय संगठन के बीच समन्वय बनाने की चुनौती भी बढ़ गई है।