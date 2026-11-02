जयपुर: दिवाली पर शहर में नहीं घुसेंगी स्लीपर बसें, चार बाहरी स्टैंड से मिलेगी सुविधा

दिवाली पर शहर को जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने स्लीपर बसों की आवाजाही को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 3 से 9 नवंबर तक स्लीपर बसों को जयपुर शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इन बसों का संचालन शहर के बाहर बनाए गए चार स्टैंड से होगा। ऐसे में दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों को बस पकड़ने के लिए शहर से बाहर तक जाना पड़ेगा। उन्हें करीब 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी करना पड़ सकता है।

चार बाहरी स्टैंड से मिलेंगी स्लीपर बसें

ट्रैफिक पुलिस की नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग रूट की बसों के लिए चार स्थान तय किए गए हैं।

- दिल्ली और आगरा रूट: ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बजरी मंडी बस स्टैंड से बसें मिलेंगी।

- अजमेर रूट: भांकरोटा के हीरापुरा बस स्टैंड से बसों का संचालन होगा।

- टोंक रूट: पुराने बाइपास पर बी-2 क्लोवरलीफ के नीचे से बसें मिलेंगी।

- सीकर रूट: विद्याधर नगर स्टेडियम के पास बसों का स्टैंड बनाया गया है।



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जाम से बचाने के लिए बदली व्यवस्था

दिवाली के दौरान बाजारों और प्रमुख सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने 3 से 9 नवंबर तक स्लीपर बसों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। बसों को बाहरी स्टैंड से संचालित करने का उद्देश्य शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम करना और जाम की स्थिति से बचना है।

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इस व्यवस्था का सीधा असर दिवाली पर अपने घर जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। उन्हें अपने रूट के मुताबिक तय बाहरी स्टैंड तक पहुंचना होगा। शहर के भीतर से बस पकड़ने के आदी यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले बस के नए पिकअप पॉइंट की जानकारी लेना जरूरी होगा।