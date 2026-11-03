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जयपुर: दीपावली पर आज से रात 12:30 बजे तक चलेगी मेट्रो, 11 नवंबर तक बढ़ा संचालन समय

Tue, 03 Nov 2026 07:19 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Tue, 03 Nov 2026 07:19 AM IST
सार

दीपावली पर जयपुर मेट्रो आज से 11 नवंबर तक रात 12:30 बजे तक चलेगी। मानसरोवर और बड़ी चौपड़ से आखिरी ट्रेन इसी समय रवाना होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रोजाना फेरों की संख्या भी 202 से बढ़ाकर 214 की गई है।

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Jaipur Metro Extends Timings for Diwali, Last Train to Run at 12:30 AM Until November 11
फाइल फोटो जयपुर मेट्रो

विस्तार
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जयपुर। दीपावली पर जयपुर के बाजारों की रौनक देखने जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। अब परकोटे के बाजारों में देर रात तक घूमने के बाद भी मेट्रो से घर लौट सकेंगे। जयपुर मेट्रो ने आज तीन नवंबर से 11 नवंबर तक ट्रेनों का संचालन रात 12:30 बजे तक करने का फैसला किया है। इस दौरान मानसरोवर और बड़ी चौपड़ स्टेशन से आखिरी ट्रेन रात 12:30 बजे रवाना होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो के रोजाना फेरों की संख्या भी 202 से बढ़ाकर 214 कर दी गई है।

मेट्रो प्रशासन ने दीपावली के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ और देर रात तक होने वाली आवाजाही को देखते हुए यह व्यवस्था की है। परकोटे के बाजारों में रोशनी और सजावट देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी और पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में मेट्रो का समय बढ़ने से लोगों को देर रात वापसी के लिए अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

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व्यापार महासंघ की मांग पर बढ़ाया संचालन समय

मेट्रो सीएमडी वैभव गालरिया के अनुसार, जयपुर व्यापार महासंघ ने दीपावली के दौरान मेट्रो का संचालन रात 12 बजे तक करने की मांग की थी। महासंघ अध्यक्ष सुभाष गोयल और महामंत्री सुरेश सेनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर यह मांग रखी थी। इसके बाद मेट्रो प्रशासन ने संचालन समय रात 12:30 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

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परकोटे में वाहनों की एंट्री पर भी प्रतिबंध

दीपावली पर बाजारों में भीड़ को देखते हुए छह से नौ नवंबर तक परकोटा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। इस दौरान सिटी और मिनी बसों, ऑटो तथा ई-रिक्शा के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में मेट्रो की बढ़ी हुई सेवा बाजारों तक पहुंचने और वहां से लौटने के लिए उपयोगी विकल्प होगी। इससे परकोटे में निजी वाहनों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।

बड़ी चौपड़ से आगे मेट्रो विस्तार पर भी चर्चा

व्यापार महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात के दौरान मेट्रो विस्तार के काम में तेजी लाने की मांग भी रखी। महासंघ का कहना है कि मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ने से बाजारों में पार्किंग और जाम की समस्या कम हो सकती है। इससे व्यापार और पर्यटन को भी फायदा मिलेगा।

जयपुर मेट्रो की नई व्यवस्था

- अवधि: तीन से 11 नवंबर 2026

- अंतिम ट्रेन: रात 12:30 बजे

- अंतिम ट्रेन की रवानगी: मानसरोवर और बड़ी चौपड़ स्टेशन से

- प्रतिदिन फेरे: 202 से बढ़ाकर 214

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