फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Jaipur Auto-Rickshaw Driver Robbed at Knifepoint, Miscreants Transfer ₹11,600 from His Bank Account

राजस्थान: जयपुर में ऑटो चालक को चाकू दिखाकर लूटा, खाते से 11,600 रुपये ट्रांसफर कर फरार हुए बदमाश

Sat, 10 Oct 2026 01:24 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Sat, 10 Oct 2026 01:24 PM IST
सार

जयपुर में दो बदमाशों ने सवारी बनकर ऑटो बुक किया और लालवास के सुनसान रास्ते पर चालक सूर्यदेव साव से मारपीट की। चाकू दिखाकर ऑनलाइन भुगतान ऐप का पासवर्ड पूछा और खाते से 11,600 रुपये ट्रांसफर कर फरार हो गए।

विज्ञापन
Jaipur Auto-Rickshaw Driver Robbed at Knifepoint, Miscreants Transfer ₹11,600 from His Bank Account
सिंधी कैंप, बस अड्डा, जयपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी में सवारी बनकर ऑटोरिक्शा में बैठे दो बदमाशों ने चालक को सुनसान रास्ते पर ले जाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने चालक के साथ मारपीट की और उसके गले पर चाकू लगाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद ऑनलाइन भुगतान ऐप का पासवर्ड पूछकर उसके बैंक खाते से 11 हजार 600 रुपये ट्रांसफर कर लिए। वारदात के बाद दोनों आरोपी चालक को धक्का देकर गिराने के बाद मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने शुक्रवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन


सिंधी कैंप से लालवास जाने के लिए बुक किया ऑटो
पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक रतनलाल ने बताया कि गोनेर के बीमलपुरा निवासी सूर्यदेव साव (35) ऑटोरिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता है। छह अक्टूबर को सुबह करीब तीन बजे वह सिंधी कैंप बस स्टैंड के बाहर ऑटोरिक्शा लेकर खड़ा था। इसी दौरान दो युवक उसके पास आए और लालवास स्थित सीआरपीएफ कैंप तक जाने के लिए किराया पूछा। दोनों के बीच 300 रुपये किराया तय हुआ। इसके बाद चालक दोनों युवकों को ऑटोरिक्शा में बैठाकर लालवास के लिए रवाना हो गया।
विज्ञापन


कच्चे रास्ते पर ले जाकर की लूट
पुलिस के अनुसार, लालवास पहुंचने पर दोनों युवकों ने चालक से उन्हें कच्चे रास्ते से अंदर तक छोड़ने के लिए कहा। चालक उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद बदमाशों ने ऑटोरिक्शा रुकवा लिया और चालक को धमकाते हुए उसके पास मौजूद सामान और रुपये देने को कहा। चालक ने विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: आज 6 जिलों में बारिश के आसार, 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; रात में बढ़ेगी ठंडक

इसी दौरान एक बदमाश ने जेब से चाकू निकालकर चालक के गले पर लगा दिया। चाकू की नोक पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपियों ने उससे ऑनलाइन भुगतान ऐप का पासवर्ड पूछ लिया। डर के कारण चालक ने पासवर्ड बता दिया। इसके बाद बदमाशों ने उसके बैंक खाते से ऑनलाइन माध्यम से 11 हजार 600 रुपये ट्रांसफर कर लिए। वारदात के बाद दोनों बदमाशों ने चालक को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मौके से फरार हो गए।



सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने शुक्रवार को रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया। पुलिस वारदात स्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वारदात में शामिल दोनों बदमाशों ने किसी अन्य व्यक्ति को भी इसी तरह निशाना बनाया है या नहीं। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और मामले की जांच जारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed