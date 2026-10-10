फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jaipur News ›   Rajasthan Weather: Rain Alert in 6 Districts, Temperatures Likely to Drop

राजस्थान का मौसम: आज 6 जिलों में बारिश के आसार, 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; रात में बढ़ेगी ठंडक

Sat, 10 Oct 2026 06:46 AM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Sat, 10 Oct 2026 06:46 AM IST
सार

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज छह जिलों में बारिश और 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। शेखावाटी में ठंडक बढ़ सकती है।

विज्ञापन
Rajasthan Weather: Rain Alert in 6 Districts, Temperatures Likely to Drop
जयपुर में मौसम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 राजस्थान में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत हैं। प्रदेश में दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन नए पश्चिमी विक्षोभ और परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 10 और 11 अक्टूबर को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनूं में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

विज्ञापन

मौसम में इस बदलाव से कुछ इलाकों में दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं, चूरू और सीकर सहित शेखावाटी क्षेत्र में 11 अक्टूबर से ठंडक बढ़ने के आसार हैं। हालांकि, बारिश का असर पूरे प्रदेश में एकसमान नहीं रहेगा। जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन राजधानी में बारिश होना निश्चित नहीं है।

विज्ञापन

11 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे

दिन में गर्मी के बीच प्रदेश के कई शहरों में रातें ठंडी होने लगी हैं। राज्य के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू में रात का तापमान सबसे कम 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम प्रणाली के असर से बारिश होती है तो तापमान में और गिरावट आ सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढें- चूरू: साधु की मौत पर बवाल, 50 घंटे बाद समाधि से निकाला गया शव; छह लोगों पर हत्या का केस, दो हिरासत में लिए गए

पिलानी और चूरू में सबसे ज्यादा गर्मी

शुक्रवार को प्रदेश के कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, पिलानी और चित्तौड़गढ़ में पारा करीब एक डिग्री तक नीचे आया। इसके बावजूद पिलानी और चूरू में गर्मी का असर सबसे ज्यादा रहा। पिलानी में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री और चूरू में 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जयपुर में दिनभर धूप, रात के तापमान में गिरावट के आसार

राजधानी जयपुर में शुक्रवार को मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही। यहां अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा सिस्टम का असर गुजरने के बाद जयपुर में रात के तापमान में एक से दो डिग्री तक गिरावट आ सकती है।

13 और 14 अक्टूबर को फिर बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 12 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 13 और 14 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed