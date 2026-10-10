राजस्थान का मौसम: आज 6 जिलों में बारिश के आसार, 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; रात में बढ़ेगी ठंडक

राजस्थान में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत हैं। प्रदेश में दिन के समय गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन नए पश्चिमी विक्षोभ और परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, 10 और 11 अक्टूबर को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और झुंझुनूं में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।

मौसम में इस बदलाव से कुछ इलाकों में दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं, चूरू और सीकर सहित शेखावाटी क्षेत्र में 11 अक्टूबर से ठंडक बढ़ने के आसार हैं। हालांकि, बारिश का असर पूरे प्रदेश में एकसमान नहीं रहेगा। जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन राजधानी में बारिश होना निश्चित नहीं है।

विज्ञापन

11 शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे

दिन में गर्मी के बीच प्रदेश के कई शहरों में रातें ठंडी होने लगी हैं। राज्य के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू में रात का तापमान सबसे कम 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम प्रणाली के असर से बारिश होती है तो तापमान में और गिरावट आ सकती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

पिलानी और चूरू में सबसे ज्यादा गर्मी

शुक्रवार को प्रदेश के कुछ शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जैसलमेर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, पिलानी और चित्तौड़गढ़ में पारा करीब एक डिग्री तक नीचे आया। इसके बावजूद पिलानी और चूरू में गर्मी का असर सबसे ज्यादा रहा। पिलानी में अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री और चूरू में 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जयपुर में दिनभर धूप, रात के तापमान में गिरावट के आसार

राजधानी जयपुर में शुक्रवार को मौसम साफ रहा और दिनभर धूप खिली रही। यहां अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मौजूदा सिस्टम का असर गुजरने के बाद जयपुर में रात के तापमान में एक से दो डिग्री तक गिरावट आ सकती है।

13 और 14 अक्टूबर को फिर बदल सकता है मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 12 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद 13 और 14 अक्टूबर को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।