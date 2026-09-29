आरसीए चुनाव में मतदान के बाद बवाल: धनंजय सिंह गुट ने उठाए सवाल; 11 बाहरी लोगों की मौजूदगी का आरोप

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अध्यक्ष पद के उम्मीदवार धनंजय सिंह ने मतदान के बाद कहा कि सभी लोगों को आधार कार्ड की जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया और केवल जिला क्रिकेट संघों से जुड़े सदस्यों को अंदर आने की अनुमति थी। इसके बावजूद 11 से 12 ऐसे लोग नजर आए, जिनका क्रिकेट से कोई संबंध नहीं था। धनंजय सिंह ने सवाल उठाया कि ऐसे लोगों को चुनाव स्थल में प्रवेश क्यों दिया गया।धनंजय सिंह ने डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा और बालोतरा क्रिकेट संघों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये तीनों नए क्रिकेट संघ चुनाव प्रक्रिया में जुड़े हैं और उनके सचिवों को मतदान करना था। तीनों संघों के सचिव एजीएम में मौजूद भी रहे, लेकिन उन्होंने मतदान नहीं किया। धनंजय सिंह ने कहा कि यह बड़ा सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी गई है।वहीं, धनंजय गुट से कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार आशीष तिवाड़ी ने भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आरसीए के चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए थे, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसी स्थिति देखने को मिली, जिससे सवाल खड़े हुए हैं। तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि 11 ऐसे लोग मौजूद थे, जिनका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं था।आशीष तिवाड़ी ने यह भी कहा कि चुनाव स्थल पर एक कैबिनेट रैंक के व्यक्ति की मौजूदगी भी थी। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने मतदाताओं को प्रभावित किया या नहीं, यह जांच का विषय है। तिवाड़ी के अनुसार, इस मामले में इलेक्शन ऑफिसर को लिखित शिकायत दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की गई है।आरसीए चुनाव के दौरान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंचे थे। मतदान पूरा होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर धनंजय गुट की ओर से उठाए गए सवालों के बीच अब इलेक्शन ऑफिसर को दी गई शिकायत पर होने वाली कार्रवाई पर नजर है।