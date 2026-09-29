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आरसीए चुनाव में मतदान के बाद बवाल: धनंजय सिंह गुट ने उठाए सवाल; 11 बाहरी लोगों की मौजूदगी का आरोप

Tue, 29 Sep 2026 06:18 PM IST
जयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: जयपुर ब्यूरो Updated Tue, 29 Sep 2026 06:18 PM IST
सार

जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की छह सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए मतदान पूरा हो गया। कुल 38 मतदाताओं में से 35 ने मतदान किया। मतदान के बाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार धनंजय सिंह के गुट ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगाया।

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RCA Elections: Dhananjay Singh Camp Raises Questions Over Entry of 11-12 Outsiders
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धनंजय सिंह खींवसर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की छह सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। चुनाव में कुल 38 मतदाताओं में से 35 ने मतदान किया। मतदान के बाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार धनंजय सिंह के गुट ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगाया है। गुट की ओर से इलेक्शन ऑफिसर को लिखित शिकायत भी दी गई है।
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आधार जांच के बाद भी 11-12 बाहरी लोगों पर सवाल
अध्यक्ष पद के उम्मीदवार धनंजय सिंह ने मतदान के बाद कहा कि सभी लोगों को आधार कार्ड की जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया और केवल जिला क्रिकेट संघों से जुड़े सदस्यों को अंदर आने की अनुमति थी। इसके बावजूद 11 से 12 ऐसे लोग नजर आए, जिनका क्रिकेट से कोई संबंध नहीं था। धनंजय सिंह ने सवाल उठाया कि ऐसे लोगों को चुनाव स्थल में प्रवेश क्यों दिया गया।
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तीन नए क्रिकेट संघों के मतदान पर भी सवाल
धनंजय सिंह ने डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा और बालोतरा क्रिकेट संघों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये तीनों नए क्रिकेट संघ चुनाव प्रक्रिया में जुड़े हैं और उनके सचिवों को मतदान करना था। तीनों संघों के सचिव एजीएम में मौजूद भी रहे, लेकिन उन्होंने मतदान नहीं किया। धनंजय सिंह ने कहा कि यह बड़ा सवाल है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी गई है।
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कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने भी जताई आपत्ति
वहीं, धनंजय गुट से कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार आशीष तिवाड़ी ने भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आरसीए के चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए थे, लेकिन चुनाव के दौरान ऐसी स्थिति देखने को मिली, जिससे सवाल खड़े हुए हैं। तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि 11 ऐसे लोग मौजूद थे, जिनका चुनाव से कोई लेना-देना नहीं था।

कैबिनेट रैंक के व्यक्ति की मौजूदगी पर भी सवाल
आशीष तिवाड़ी ने यह भी कहा कि चुनाव स्थल पर एक कैबिनेट रैंक के व्यक्ति की मौजूदगी भी थी। उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने मतदाताओं को प्रभावित किया या नहीं, यह जांच का विषय है। तिवाड़ी के अनुसार, इस मामले में इलेक्शन ऑफिसर को लिखित शिकायत दी गई है और पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की गई है।


आरसीए चुनाव के दौरान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंचे थे। मतदान पूरा होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर धनंजय गुट की ओर से उठाए गए सवालों के बीच अब इलेक्शन ऑफिसर को दी गई शिकायत पर होने वाली कार्रवाई पर नजर है।
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