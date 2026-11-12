राजस्थान: प्रारूप मतदाता सूची जारी, 5.26 करोड़ हुए वोटर; 11 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम, जानें कैसे करें जांच

राजस्थान में निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5,26,67,416 हो गई है। नई प्रारूप सूची के अनुसार, राज्य में 2,75,24,780 पुरुष और 2,51,42,052 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 584 ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम भी सूची में दर्ज हैं।

राजस्थान में पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या के बीच करीब 23.82 लाख का अंतर है। निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों को प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण जांचने का अवसर दिया है। यदि किसी का नाम सूची में शामिल नहीं है या दर्ज विवरण में कोई त्रुटि है, तो वह संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अपात्र नामों को हटाने के लिए भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए 11 दिसंबर, 2026 तक दावे और आपत्तियां स्वीकार किए जाएंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने इस अभियान के लिए 1 जनवरी, 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की है।

प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं होने या किसी विवरण में त्रुटि पाए जाने पर पात्र नागरिक निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग 12 नवंबर से 11 दिसंबर, 2026 तक प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों की जांच करेगा। सभी आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर, 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी, 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।



नए मतदाताओं और युवाओं के लिए विशेष व्यवस्था

निर्वाचन आयोग ने पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर दिया है। जो युवा 1 जनवरी, 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा आयोग ने उन युवाओं को भी अग्रिम आवेदन की सुविधा दी है, जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य युवाओं को पात्रता की निर्धारित तिथियों के अनुसार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर देना है।



ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे जांचें अपना नाम

राजस्थान के नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। ऑनलाइन नाम देखने के लिए मतदाता निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर एसएसआर-2027 की प्रारूप मतदाता सूची के लिंक पर क्लिक करने के बाद संबंधित जिले, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र का चयन करना होगा। इसके बाद सूची में अपना नाम और अन्य विवरण देखा जा सकता है।