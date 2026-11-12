जयपुर की बड़ी खबरें: नया स्टेट टर्मिनल बनेगा, पैलेस ऑन व्हील्स से पहुंचे विदेशी पर्यटक; विजय बाजिया हत्याकांड

राजधानी जयपुर में गुरुवार को कई अहम घटनाक्रम सामने आए। जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में राजस्थानी स्थापत्य कला से सजा नया स्टेट टर्मिनल बनाया जाएगा। वहीं, शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स से करीब 70 पर्यटक जयपुर पहुंचे। दूसरी ओर, हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या के मामले में पुलिस ने चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में हत्या के पीछे सात साल पुरानी रंजिश सामने आई है।

जयपुर एयरपोर्ट पर बनेगा नया स्टेट टर्मिनल, दिखेगी राजस्थानी स्थापत्य कला

जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में नया स्टेट टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला की झलक भी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को परियोजना का भूमि पूजन किया।

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परियोजना के पहले चरण में 19.62 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 12,778 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है। भवन में दो वीआईपी लॉज, ऑन-बोर्ड हॉल, मीटिंग हॉल और 10 विश्राम कक्ष बनाए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैवलिंग केबिन और सुरक्षा कक्ष की सुविधा भी विकसित होगी।

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पैलेस ऑन व्हील्स से जयपुर पहुंचे 70 पर्यटक, अमेरिका से आए सबसे ज्यादा मेहमान

राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स गुरुवार को करीब 70 पर्यटकों को लेकर जयपुर के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां लोक कलाकारों ने पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में रंगारंग प्रस्तुतियां देकर पर्यटकों का स्वागत किया। लोक संगीत और नृत्य देखकर विदेशी पर्यटक भी उत्साहित नजर आए। कई पर्यटकों ने कलाकारों के साथ नृत्य में हिस्सा लिया।

इस यात्रा में अमेरिका से सबसे ज्यादा 50 पर्यटक शामिल हैं। इनके अलावा ब्रिटेन से तीन, न्यूजीलैंड से चार और इटली, बेल्जियम, फ्रांस व अजरबैजान से दो-दो पर्यटक आए हैं। भारत के पांच यात्रियों ने भी इस शाही सफर का आनंद लिया।



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विजय बाजिया हत्याकांड: सात साल पुरानी रंजिश में हत्या, चार मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों बाद ही चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में हत्या के पीछे सात साल पुरानी रंजिश सामने आई है। पुलिस के अनुसार, विजय ने वर्ष 2019 में कैलाश नाम के युवक की हत्या की थी। इसके बाद कैलाश का बेटा हनीश गोल्या उससे बदला लेने की फिराक में था।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात विजय बाजिया अपनी फॉर्च्यूनर से कालवाड़ की तरफ से जयपुर आ रहा था। आरोपी दोपहर करीब तीन बजे से ही कैंपर गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे। शाम करीब 7:15 बजे जगदंबा नगर इलाके में उसकी गाड़ी को कैंपर से टक्कर मारकर रोक दिया गया।



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